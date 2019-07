vor 18 Min.

Kann der FCA Martin Hinteregger noch halten?

Im Internet ist ein Video aufgetaucht, das den Innenverteidiger angetrunken am letzten Abend des Trainingslagers zeigt. Am nächsten Tag fehlte er beim Abschlusstraining.

Von Robert Götz

Als Mitte der Woche Martin Hinteregger in einer Medienrunde im Trainingslager in Bad Häring Rede und Antwort stand, schien es so, als würde sich der wechselwillige Fußball-Profi des FC Augsburg mit seinem Verbleib in Augsburg durchaus anfreunden können. Hinteregger sagte im Foyer des Mannschaftshotels: „Es ist eine ganz neue Situation. Wenn der alte Trainer da gewesen wäre, wäre es sicher nicht weitergegangen, aber ich habe richtig gute Eindrücke gehabt.“

Video zeigt, wie Kevin Danso seinem torkelnden Freund Hinteregger hilft

Anscheinend hatte Martin Schmidt, der Baum im April als FCA-Trainer ablöste, Hinteregger zunächst durchaus mit seinen Plänen überzeugt. Hinteregger lobte: „Es ist ein neues Top-Trainerteam in Augsburg und ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Wir haben eine coole, junge und hungrige Mannschaft, mit der einiges möglich ist.“ Ob er aber in der kommenden Saison davon ein Teil sein wird, erscheint nach einem Vorfall am Ende des Trainingslagers durchaus fraglich.

Denn am letzten Abend sorgte der österreichische Innenverteidiger für Aufregung. Er zog es nach einem gemeinsamen Essen der Mannschaft vor, zunächst alleine weiterzuziehen und das Dorffest in Bad Häring zu besuchen. Der Samstagabend war damit für ihn aber noch nicht zu Ende. Ein Video im Internet zeigt den 26-jährigen Bundesliga-Profi sichtlich angetrunken mit seinem Teamkollegen Kevin Danso in Kitzbühel. Der mondäne Wintersportort ist etwas mehr als 30 Kilometer von Bad Häring entfernt. Dort sollen die Spieler nach Informationen unserer Redaktion ihren Mannschaftsabend verbracht haben.

Auf dem Video versucht Danso, Hinteregger zurückzuhalten. Beide tragen schwarze T-Shirts und Jeans. Hinteregger noch eine graue Baseball-Cap des FC Bad Häring. Danso, der grundsätzlich keinen Alkohol trinkt, ist sichtlich bemüht, den torkelnden Hinteregger in eine Richtung zu ziehen, doch Hinteregger sträubt sich, windet sich, dann endet das Video nach 25 Sekunden. Wer das Video gedreht hat, ist nicht bekannt. Es wurde über WhatsApp auf Youtube hochgeladen.

So reagiert der FCA auf das Video mit dem betrunkenen Hinteregger

Danso und ein weiterer Teamkollege sollen sich intensiv um Hinteregger gekümmert haben. Es soll aber zum Streit gekommen sein, der andere FCA-Spieler sei gegangen, während sich Danso weiter um seinen österreichischen Freund bemühte. Am Tag nach dem Video fehlte Hinteregger beim Abschlusstraining, das Trainer Martin Schmidt kurz vor der Abfahrt nach Augsburg angesetzt hatte. Hinteregger war auch auf dem offiziellen Abschiedsfoto vor dem Mannschaftshotel in Bad Häring nicht zu sehen. Das Foto postete der FCA auch auf Facebook mit dem Vermerk „Es war uns eine Ehre!“

Der FCA bestätigte am Montag, dass man Kenntnis von einem Video habe, „das Martin Hinteregger im Rahmen eines Mannschaftsabends am Samstagabend zeigt“. Der Klub bat um Verständnis, „dass wir dazu erst öffentlich Stellung beziehen werden, wenn wir mit den Beteiligten und der Mannschaft persönlich gesprochen haben.“

Bis zum letzten Abend hatte sich Hinteregger während des Trainingslagers in der Öffentlichkeit sehr professionell gezeigt. Die Trainingseinheiten absolvierte er mit vollem Einsatz, auch bei den beiden Testspielen gegen Galatasaray (4:1) und Villarreal (2:6) machte er einen motivierten Eindruck.

Martin Hinteregger will für Frankfurt spielen - daraus macht er keinen Hehl

Er hat aber nie einen Hehl daraus gemacht, dass er gerne in Frankfurt geblieben wäre. Dorthin war Hinteregger im Januar vom FCA ausgeliehen worden, nachdem er den damaligen Trainer Manuel Baum öffentlich scharf kritisiert hatte und auch im Nachgang bei seiner Kritik blieb. Doch beide Vereine konnten sich bisher noch nicht auf eine Ablösesumme einigen. Die Eintracht befindet sich im Trainingslager im österreichischen Windischgarsten, bestreitet am Donnerstag das Europa-League-Rückspiel gegen Tallinn. Allerdings gab Hinteregger auch zu, dass er seinen Berater nach anderen Transfermöglichkeiten suchen lässt.

Dass er aber den Wechsel mit aller Macht vorantreiben will, verneinte Hinteregger. Er sagte: „Es ist viel vom Streiken und vom Provozieren die Rede, das ist aber Schwachsinn.“ Hinteregger, der beim inoffiziellen Mannschaftsfoto kurz vor dem Trainingslager fehlte, sagte dazu: „Wenn ich streiken wollen würde, bleibe ich doch nicht bei einem inoffiziellen Mannschaftsfoto fern, da bleibe ich wie Caiuby und Neymar zwei Wochen im Urlaub.“ Das ganze Tauziehen um seine Person scheint ihn aber mitzunehmen.

Nun darf man gespannt sein, wie FCA-Trainer Schmidt auf die Alkohol-Eskapade von Hinteregger reagiert. Der Schweizer gilt als Disziplin-Fanatiker. „Wir haben klare Werte wie Ordnung, Disziplin, Höflichkeit, Respekt und solche Dinge. Nach diesen Werten leben wir knallhart“, machte er bei einem Interview im Trainingslager deutlich. Am Montag hatten die Spieler frei. Am Dienstag (15 Uhr) bittet Schmidt wieder zum Training. Am Mittwochnachmittag ist der offizielle Media-Day des Bundesligisten. Ob Martin Hinteregger da dabei ist?

Themen Folgen