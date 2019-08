vor 15 Min.

Kevin Danso wechselt auf Leihbasis nach Southampton

Berichte um einen möglichen Wechsel von Kevin Danso vom FCA zum FC Southampton sorgten für Verwirrung. Jetzt ist der Transfer fix.

In den vergangenen Wochen fiel der FC Augsburg eher als Einkäufer auf. Der Umbruch des Bundesligisten wurde mit zahlreichen Neuzugängen vorangetrieben. Von seinem Stammpersonal abgegeben hat der FCA lediglich Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Ja-Cheol Koo (Al Gharaf Sport Club/Doha) und Jonathan Schmid (SC Freiburg).

Nun sieht auch Kevin Danso, der beim FCA einen Vertrag bis Mitte 2024 besitzt, seine Zukunft übergangsweise woanders. Wie der FC Augsburg am Freitagmittag bestätigte, wechselt Danso zum FC Southampton in die erste englische Liga.

"Ich bin dem FCA und allen Verantwortlichen dankbar, dass sie mir diesen Schritt ermöglichen. Da ich zwischen meinem 6. und 15. Lebensjahr in England aufgewachsen bin, war die Premiere League natürlich immer ein Traum für mich. Es ist großartig, dass sich dieser nun erfüllt", sagte Danso.

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, begrüßte den Wechsel: "Kevin Danso genießt bei uns eine hohe Wertschätzung. Als aber das offizielle Angebot vom FC Southampton kam, haben wir uns mit Kevin, seinem Berater und Southampton zusammengesetzt und eine Lösung gefunden, mit der alle Parteien glücklich sind. Daher wünschen wir Kevin nun in England alles erdenklich Gute."

Verwirrung um Danso-Transfer zu Southampton

Über die Wechselmodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, wie der FCA mitteilte. Klar ist aber: Der Transfer fand kurz vor Ende der Wechselfrist in England statt. Bis um 20 Uhr deutscher Zeit mussten am Donnerstag sämtliche Unterlagen beim britischen Verband eingereicht werden. Anders als in Deutschland schloss das Transferfenster in England nämlich schon am 8. August. Danach waren keine Käufe mehr möglich, Verkäufe allerdings schon. Sind alle Unterlagen eingereicht, kann es noch eine Zeit dauern, bis diese auch vom Verband geprüft sind und der Transfer perfekt ist.

Trainer des FC Southampton ist übrigens der Österreicher Ralph Hasenhüttl und somit ein Landsmann Dansos. Hasenhüttl wechselte im Dezember 2018 zu den damals abstiegsbedrohten "Saints" und sicherte sich mit dem Klub letztlich des Klassenerhalt.

Für Danso stehen 44 Pflichtspiele für den FC Augsburg zu Buche. Der 20-Jährige etablierte sich in den vergangenen beiden Jahren unter Trainer Manuel Baum als Innenverteidiger in der Bundesliga. (AZ)

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast mit FCA-Kapitän Daniel Baier an.

Themen Folgen