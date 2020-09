vor 33 Min.

Khedira über das letzte BVB-Spiel: "Hoffe, das passiert uns nie wieder"

Plus Torreich endeten jüngst Begegnungen zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund. Führungsspieler Rani Khedira wünscht sich aber kein weiteres Spektakel.

Von Johannes Graf

Als Erling Haaland im Trikot von Borussia Dortmund die Bundesliga-Bühne betrat, zeigte er sogleich, warum Top-Klubs aus ganz Europa um ihn gebuhlt hatten. Der damals 19-jährige Norweger eroberte im Sturm, durchaus wörtlich zu verstehen, die Strafräume der Liga. Als er Ende Januar den Rasen der Augsburger Arena betrat, lag der BVB 1:3 zurück; als das Spiel endete, lag Dortmund gegen den FC Augsburg 5:3 vorn. Dank Haaland.

Augenzeuge der irren Drei-Tore-Gala war Rani Khedira, auf dem Feld stehend, hatte er beste Sicht. Modellathlet Haaland, 1,94 Meter groß, 88 Kilogramm schwer, hat bei ihm nicht nur in diesem Spiel Eindruck hinterlassen. "Er hat eine brutale Wucht, hat alles, was ein Weltklassestürmer braucht. Das zeigt er Woche für Woche." Als Beweis dient der jüngste Treffer gegen Mönchengladbach. Mit Raum greifenden Schritten sprintete Hüne Haaland übers Feld, um dann erfolgreich abzuschließen.

FCA-Trainer Heiko Herrlich warnt: "Spielen gegen eine europäische Top-Mannschaft"

Hätte der BVB einzig Haaland, er wäre ausrechenbar. Doch Dortmund hegt Ambitionen, will Serienmeister Bayern München ärgern. Entsprechend hat Sportdirektor Michael Zorc den Kader gestaltet. Die Zuarbeiter Haalands, die Witsels, Sanchos oder Meuniers sind selbst ganz oben im Spieler-Regal zu finden. Augsburgs Trainer Heiko Herrlich fasst vor dem Aufeinandertreffen in Augsburg zusammen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): "Wir spielen gegen eine europäische Spitzenmannschaft. Wir müssen an unser maximales Leistungspensum kommen, um eine Chance zu haben."

Und doch, vollkommen aussichtslos beurteilen weder Herrlich noch Khedira die Lage. Mut macht ihnen der Auftritt bei Union Berlin (3:1), die Rückkehr der Zuschauer – mit rund 6000 FCA-Fans ist die Arena ausverkauft – und die Vergangenheit. Khediras Erinnerungen an das jüngste 3:5 in eigener Arena sind längst nicht verblasst. Aus den bitteren Erfahrungen und den Fehlern, die man nach der Zwei-Tore-Führung beging, wollen er und seine Mitspieler lernen. "Wir waren zu euphorisch und naiv. Wir müssen cleverer sein, die Emotion aus- und den Kopf einschalten", beschreibt Khedira und fügt hinzu: "Ich hoffe, das wird uns nie wieder passieren."

Der Vertrag von Rani Khedira beim FC Augsburg läuft aus - wie geht es weiter?

Zuletzt verweigerten die Mannschaften in ihren Begegnungen defensive Arbeit, Khedira wünscht sich diesmal aber weniger Spektakel. Und kann selbst dazu beitragen, indem er den Dortmunder Offensivspielern Räume nimmt. Dass Khedira spielen wird, daran bestehen keine Zweifel. An seinem Stammkraftstatus hat sich nichts geändert. Seine Partner im defensiven Mittelfeld wechseln, Khedira indes spielt immer. Herrlich schätzt den 26-Jährigen auf und neben dem Platz. "Ich sehe ihn als Führungsspieler. Im Kreise der Gruppe ist er ein Energiegeber." Herrlichs Vorgänger, Manuel Baum und Martin Schmidt, würden sich ähnlich äußern, Khedira ist ein Eckpfeiler im Mannschaftsgerüst.

Verein und Spieler betonen ihre gegenseitige Wertschätzung. Dennoch greifen die Gesetze des Profifußballs: Es wird taktiert. Khedira ist der einzige FCA-Profi, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft. Da der Spieler einen Wechsel in dieser Transferperiode ausschließt, drängt der Verein auf eine Verlängerung. So würde er verhindern, dass Khedira ablösefrei den FCA verlassen kann. Khedira erklärt auf Nachfrage, man sei in Gesprächen und es spreche nicht viel gegen eine Verlängerung seines Kontrakts. Mehr will er dazu aber nicht sagen.

