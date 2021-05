Khedira weg, Winther kommt: Der Kader des FCA verändert sich

Der Fokus des FC Augsburg richtet sich auf den Klassenerhalt. Doch was passiert im Sommer? Nun beginnt die Zeit der Gerüchte über Zu- und Abgänge.

Hinter dem FC Augsburg liegt eine aufregende Woche. Vom Wunsch, frühzeitig den Klassenerhalt zu erreichen und eine sorgenfreie Saison zu erleben, ist der Fußball-Bundesligist unfreiwillig abgerückt. Wie in den beiden Spielzeiten zuvor entschied sich der FCA im Frühjahr zu einem Trainerwechsel, jetzt soll Markus Weinzierl, 46, den Klub vor dem Niedergang retten. Noch ist die Lage brenzlig, aber nicht bedrohlich. Mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) wären die Augsburger ihre Abstiegssorgen wohl los, bei einer Niederlage stünde ein "Endspiel" gegen Werder Bremen bevor.

Unabhängig vom Ausgang dieser Runde wird Weinzierl in der kommenden Spielzeit das Sagen haben. Sein Vertrag gilt auch für die zweite Liga. Den Kader wird Weinzierl im Sommer in Abstimmung mit Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter nach seinen Wünschen verändern. Welche Umbauten möglich sind, hängt von den finanziellen Rahmebedingungen ab. Entsprechend wird auch Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll eingebunden werden. Durch die Corona-Pandemie hat der FCA 35 Millionen Euro Umsatz eingebüßt, andererseits können Transfers wie jener von Philipp Max (PSV Eindhoven/8 Millionen Euro Ablöse) Geld in die Kasse spülen.

Rani Khedira wechselt vom FCA zu Union Berlin

Fest steht: Es wird Veränderungen beim Personal geben. Rani Khedira wird den FCA nach vier Jahren verlassen, jüngst präsentierte Union Berlin den Bruder von Weltmeister Sami Khedira offiziell als Neuzugang. Khediras Vertrag in Augsburg war ausgelaufen. Auch Marek Suchy wird Augsburg am Saisonende verlassen. Im Sommer 2019 war der tschechische Abwehrspieler vom FC Basel in die Bundesliga gewechselt, über den Status eines Einwechselspielers kam er allerdings nur dann hinaus, wenn Stammkräfte verletzt oder gesperrt waren sowie geschont wurden. Auslaufen wird auch der Vertrag von Julian Schieber. Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte der FCA dem Spieler mitgeteilt, dass er für ihn keine Perspektive mehr im Profikader sehe.

Dass Leihspieler Laszlo Benes länger beim FC Augsburg bleibt, käme überraschend. Der 23-Jährige stand seit seinem Wechsel im Winter oft in der Startelf, überzeugte allerdings nur selten. Zu Beginn der Zeit beim FCA erhielt er die angestrebte Spielpraxis, er litt aber unter der defensiven Spielweise von Trainer Heiko Herrlich. Wahrscheinlicher ist, dass Benes zu seinem Stammverein Borussia Mönchengladbach zurückkehrt.

Frederik Winther kommt von Lyngby aus Dänemark

Mit Frederik Winther steht bereits der erste Neuzugang für die kommende Spielzeit fest. Der FCA hatte den dänischen Innenverteidiger bereits im Sommer 2020 verpflichtet, ihn aber im Rahmen des Transfers noch für ein Jahr an den abgebenden Verein Lyngby BK ausgeliehen. Ob der 20-Jährige in Augsburg zum Zug kommt, wird sich zeigen. In Dänemark blickt er bislang auf eine durchwachsene Saison. In 16 von 22 Ligaspielen kam Winther zum Einsatz, acht Mal stand er in der Startelf. Derzeit spielt der Abwehrspieler mit Lyngby in der Abstiegsrunde.

Weitere Spieler, die der FCA aktuell verliehen hat sind Sergio Cordova (Arminia Bielelfeld), Kevin Danso (Fortuna Düsseldorf), Maurice Malone (Wehen Wiesbaden), Jozo Stanic (FSV Zwickau) und Felix Götze (1. FC Kaiserslautern). Ob sie beim FC Augsburg bleiben, beeinträchtigt die Interessen des Vereins und des Spielers. Stichwort Perspektive. Felix Götze jedenfalls hat jüngst geäußert, sich einen Verbleib beim Drittligisten FCK vorstellen zu können. Nach anfänglichen Problemen und überstandener Adduktorenverletzung wird der Aufschwung in der Liga mit dem 23-Jährigen in Verbindung gebracht.

Zeit der Transfergerüchte beginnt

Gegen Ende einer Saison beginnt die Zeit der Transfergerüchte. Beim einen ist der Wahrheitsgehalt hoch, bei manch anderem weniger. So werden als mögliche Neuzugänge des FCA Nikolai Baden Frederiksen (20 Jahre/Juventus Turin U23), Charles Pickel (23/Grenoble Foot) und Jozo Simunovic (26/vereinslos) ins Gespräch gebracht, während Ruben Vargas (22/FC Sevilla) oder Felix Uduokhai (23/Borussia Dortmund) als Abgänge diskutiert werden.

