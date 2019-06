15:08 Uhr

Kobel wechselt nach Stuttgart - kommt ein Torwart aus Leipzig zum FCA?

Der FC Augsburg hat das Rennen um den Schweizer Torhüter verloren. Dafür hat der FCA einen Landsmann von Kobel im Auge.

Gregor Kobel wird nicht mehr zum FC Augsburg zurück kommen. Der Schweizer Keeper, der in der Rückrunde von seinem Stammverein TSG Hoffenheim zum FCA ausgeliehen war, ist beim Erstligaabsteiger VfB Stuttgart als Neuzugang vorgestellt worden. Die Schwaben bekommen Kobel, der bei der TSG offenbar eine hohe Wertschätzung hat, aber ebenfalls nur leihweise bis Sommer 2020.

Ex-FCA-Torwart Kobel wechselt nach Stuttgart

Damit Kobel aber überhaupt ausgeliehen werden kann, musste der 21-Jährige seinen Vertrag bei der TSG zuerst verlängern. Zuvor lief das Arbeitspapier bei den Kraichgauern nur bis 2020. Um ein Leihgeschäft möglich zu machen, musste der Vertrag aber mindestens ein Jahr länger laufen. Das ist nun geschehen.

Gregor Kobels Berater Philipp Degen war am Montagvormittag mit seinem Klienten zu Gast auf der Hoffenheimer Geschäftsstelle. Bild: Philipp Degen

Kobel war, wie ein Instagram-Post seines Beraters Philipp Degen belegt, am Montagvormittag auf der Geschäftsstelle der Hoffenheimer. Bei dieser Gelegenheit wurden die neuen Verträge unterzeichnet: zuerst das neue Arbeitspapier bei der TSG, danach den Leihvertrag mit dem VfB Stuttgart. Danach ging es zum Trainingslager des VfB. Den Medizincheck hat Kobel bereits in Stuttgart absolviert. Eine Kaufoption hat sich Stuttgart offenbar nicht gesichert.

Kobel sieht beim VfB "die besten Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln"

Kobel wird in der Pressemitteilung des VfB wie folgt zitiert: "Ich freue mich, dass der Wechsel zum VfB Stuttgart geklappt hat, denn ich sehe hier die besten Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Der VfB ist ein großer, traditionsreicher Verein, der für diese Saison das klare Ziel formuliert hat, den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Ich werde alles dafür geben, dass wir dieses Ziel erreichen."

Sven Mislintat, der beim VfB für die Kaderplanung zuständig ist, wird in der Verlautbarung wie folgt zitiert: "Gregor passt zu unserem Anforderungsprofil für die Torhüter-Position. Er gehört zu den talentiertesten Torhütern seiner Altersklasse und hat insbesondere in den vergangenen Monaten mit hervorragenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht."

Der #VfB verstärkt sich mit Gregor #Kobel. Der 21-jährige Torhüter wird für ein Jahr von der @tsghoffenheim ausgeliehen.



Herzlich willkommen beim VfB, Gregor!

---

Zur Meldung: https://t.co/VA8BYnifvO pic.twitter.com/hhcIDxFeSU — VfB Stuttgart (@VfB) 24. Juni 2019

Der FC Augsburg soll sich für einen Leipziger Torhüter interessieren

Beim FC Augsburg scheint man sich bereits mit einem anderen Keeper zu beschäftigen - und erneut scheint es ein Schweizer Schlussmann zu sein, der das Interesse des FCA geweckt hat: Yvon Mvogo, Ersatzkeeper von RB Leipzig. Der 25-Jährige gilt als guter Keeper und kam 2017 von den Young Boys aus Bern nach Sachsen. Am Ungarn Peter Gulacsi kam der zweifache Nationalspieler der Eidgenossen bislang aber nicht vorbei. Zum Ende der Saison äußerte Mvogo, der sowohl einen Pass der Schweiz als auch einen kamerunischen Ausweis besitzt, deutlich den Wunsch nach mehr Spielzeit.

Yvon Mvogo bei einem seiner seltenen Ligaeinsätze für RB Leipzig, hier am 34. Spieltag gegen Werder Bremen. Bild: Witters

In der vergangenen Spielzeit kam Mvogo nur auf zwei Einsätze in der Bundesliga. In der Europa League stand er bei vier Spielen in der Qualifikationsrunde im August im Kasten sowie bei den sechs Partien der Gruppenphase. Sein Vertrag bei RB Leipzig läuft noch bis 2021. (eisl)

