Auf den FCA wartet noch Arbeit

Trainer Markus Weinzierl spricht von einer "souveränen" Leistung, doch Schwächen waren in einigen Bereichen nicht zu übersehen.

Zumindest nach diesem Spiel dürften die Sorgenfalten nicht allzu tief sein. 1899 Hoffenheim hatte einen Beobachter zum Pokalspiel des FC Augsburg nach Greifswald geschickt. Hoffenheim ist der erste Gegner des FCA in der neuen Bundesliga-Saison am Samstag. Was der Späher gesehen hat, wird ihn und das Hoffenheimer Trainerteam wenig verunsichern. Andererseits ist ein Pokalspiel bei einem Oberligisten nur schwer mit einem Bundesligaspiel zu vergleichen. Ein emotional aufgeladener Gegner, der auf stumpfem und hohem Rasen nur damit beschäftigt ist, das Spiel des Gegners zu verhindern. Erst recht, wenn er früh in Führung geht und sich ganz auf die Defensive konzentrieren kann.

Chancen gegen einen Oberligisten sollten für den FCA selbstverständlich sein

Auch wenn Markus Weinzierl und Stefan Reuter hinterher von einer souveränen Leistung sprachen, werden sie vieles gesehen haben, das noch nach Verbesserung schreit. Die Defensive war löchrig, vor allem, wenn Greifswald nach Ballgewinnen schnell konterte. Die Restverteidigung, wie es so schön heißt, war ein Problemfeld. Gegen Hoffenheim sollte das nicht passieren. Auch im Angriff fand der FCA lange Zeit kaum Lösungen, um die Abwehrkette der Greifswalder richtig in Schwierigkeiten zu bringen. Dass sich ein Bundesligist bei einem Oberligisten viele Chancen erspielt, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Weinzierl und sein Team haben also noch einige Arbeit vor sich, um für Samstag bestens präpariert zu sein.

Die Vorbereitung war nicht geräuschlos. Weinzierl hat sie trotzdem gefallen. Er weiß aber genau, dass erst der Samstag zeigen wird, ob in den vergangenen Wochen wirklich gut gearbeitet wurde.

