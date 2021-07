Danso und Co. – der FCA muss Baustellen schließen

Im Trainingslager am Walchsee herrschte beim FC Augsburg gute Stimmung. Aber es gibt noch offene Baustellen.

Im Trainingslager am Walchsee lebte der FC Augsburg Harmonie vor. Die Tage bestimmte konzentrierte Arbeit auf dem Rasen, abseits des gepflegten Grüns gaben sich Spieler und Verantwortliche bestens gelaunt und zugänglich. Nach über einem Jahr unter Corona-Bedingungen genossen sie spürbar die Freiheit in malerischer Umgebung.

Etliches hatte die Stimmung innerhalb des Teams in der vergangenen Saison gedrückt: fehlende Zuschauer, enttäuschende Leistungen, Misserfolge und ein Trainer, der mit seinen Vorstellungen innerhalb der Mannschaft auf Widerstände traf. Nun ist das Bemühen groß, die Aufbruchstimmung unter Markus Weinzierl in die nächste Saison mitzunehmen.

FC Augsburg: Schwierige Situation in der Innenverteidigung

Ob er an frühere Erfolge anknüpfen wird, ist bislang schwer zu beurteilen. Noch hat der FCA offene Baustellen, die er bis zum Saisonstart schließen muss. Die größte: der personelle Engpass in der Abwehr. Dansos Arbeitsverweigerung verschärft die Situation in der Innenverteidigung. Das Eigengewächs schien in eine tragende Rolle hineinwachsen zu können, nun ist eine weitere Zusammenarbeit nahezu ausgeschlossen. Der Spieler hat die Tür geschlossen, Sportchef Stefan Reuter wird sie nicht mehr aufstoßen. Letztlich wird wohl nur ein Transfer das Problem lösen.

Fakt ist: Nominell stehen mit Gouweleeuw und Winther nur zwei zentrale Abwehrspieler zur Verfügung. Strobl ist eine Notlösung, und bei Nationalspieler Uduokhai könnte der FCA schwach werden, wenn ein entsprechendes Angebot eingeht.

Aus der Stammelf fehlen bedeutende Spieler

Handlungsbedarf besteht ebenso auf der Linksverteidigerposition. Iago ist häufig verletzt, Pedersen zu wenig konstant in seinen Leistungen. Mit Taktik und Teamgeist lässt sich fehlende Qualität auf einzelnen Positionen nur bedingt ausgleichen. Weinzierl hat zudem mit den Begleiterscheinungen großer Turniere zu kämpfen. In Tirol war der Kader arg reduziert. Aus der künftigen Stammelf fehlten bislang bedeutende Spieler, denen kaum Zeit bis zum Ligastart bleibt. Trost: Auch andere Teams werden das spüren.

Aber: Schließt der FCA seine Baustellen rechtzeitig, sind die Voraussetzungen für eine sorgenfreie Spielzeit geschaffen.