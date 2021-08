Die Niederlage gegen Hoffenheim kann beim FCA Positives bewirken

Gegen die TSG Hoffenheim enttäuschen die Spieler des FC Augsburg. Aus ihren Fehlern müssen sie gegen Eintracht Frankfurt lernen.

Bessere Voraussetzungen für den Start in die Bundesliga-Saison hätte sich die Anhängerschaft des FC Augsburg kaum wünschen können. Nach knapp einem Jahr durfte sie wieder in die Arena, mit Hoffenheim kam dem Papier nach ein machbarer Gegner, der für einen erfolgreichen Einstieg in die Saison herhalten konnte. Doch nicht beseelt, sondern enttäuscht verließen die Zuschauerinnen und Zuschauer zwei Stunden später die Arena. Manchen hielt es gar nicht bis zum Schlusspfiff auf seinem Sitz, die Stadiontore hatte er da längst passiert.

Jetzt wissen Trainer Markus Weinzierl und der FC Augsburg, wo sie stehen

Vor der Partie gegen Hoffenheim sprach Trainer Markus Weinzierl davon, nicht genau zu wissen, wo er mit seinem Team steht. Nach der Partie weiß er es sehr wohl, das 0:4 hat den Sinn für die Realität geschärft. Von launiger Stimmung innerhalb des Teams und einem namentlich gut bestückten Kader sollten sich weder er noch Spieler und Verantwortliche täuschen lassen. Beispielhaft zeigten Neuzugang Niklas Dorsch und Arne Maier eine wenig inspirierte Leistung.

Die Niederlage allein an ihnen festzumachen, würde der Situation allerdings nicht gerecht werden. Weil in der Vorbereitung wiederholt Abwehrspieler fehlten, war ein gewisses Maß an Abstimmungsproblemen zu erwarten. Offensiv eine mutige, aggressive Spielweise einzufordern, hört sich in der Theorie toll an. Aber die Gegner wissen auch, welche Gegenmaßnahmen sie ergreifen müssen, um das Augsburger Pressing zu umgehen.

Die Niederlage war schmerzhaft, sie kann aber Positives bewirken. In der Analyse dieses Spiels wird Trainer Weinzierl reichlich Ansatzpunkte für Verbesserungen finden, derart schonungslos zeigten die Hoffenheimer Augsburger Schwächen auf. Weinzierls Spieler machten Fehler, die ihnen gegen Frankfurt nicht passieren sollten. Zumindest nicht in dieser Häufigkeit.

