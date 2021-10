FCA: Die Zeit der Ausreden ist vorbei

Wiederholt verweisen Verantwortliche des FC Augsburg auf die schwierige Vorbereitung. Doch nach sieben Spieltagen darf das nicht mehr ins Gewicht fallen.

Wer die Aufstellung des FC Augsburg in Dortmund beäugte, dem war klar: Das ist nominell nicht das Beste, was der Kader zu bieten hat. Die Liste der Ausfälle hatte sich um prominente Namen wie Hahn, Vargas oder Dorsch verlängert, Uduokhai und Finnbogason fehlen schon seit Wochen. Wiederholt verwiesen Trainer Weinzierl und Sportchef Reuter auf eine schwierige Vorbereitung, auf Verletzte und große Turniere, die sie für die schwache erste Saisonphase verantwortlich machten.

Die Zeit der Ausreden ist jetzt allerdings vorbei. Über ein Fünftel der Spielzeit ist absolviert, die Findungsphase muss zum Abschluss kommen. Wenn der Kader tatsächlich über jene Qualität verfügt, die Reuter nimmermüde attestiert, muss sich diese in Spielweise, Leistungen und letztendlich in Ergebnissen widerspiegeln.

Trainer und Mannschaft des FC Augsburg sind gefordert

Etliche Auftritte erinnerten an biedere Vorstellungen in der vergangenen Saison, von der Aufbruchstimmung, die Weinzierl mit Amtsantritt verbreitete, ist nur noch wenig zu spüren. Trainer und Mannschaft bekommen nun Gelegenheiten, Umfeld, Anhängerschaft und Verantwortliche von ihrem Weg zu überzeugen. Zwei Tage nach dem Heimspiel gegen Bielefeld hält der FCA in der Arena seine Hauptversammlung ab. Wie die Stimmung wäre, sollte der Bundesligist ein schlechtes Ergebnis erzielen, lässt sich erahnen.

Mut wird den Augsburgern der Auftritt und die knappe Niederlage in Dortmund machen, nach dem Desaster in Freiburg hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt. Nun muss sie aber beweisen, dass sie nicht nur gegen Reus, Bellingham und Hummels leidenschaftlich ihren Beruf ausübt. Sondern dass sie sich ebenso für unangenehme Aufeinandertreffen mit Bielefeldern, Mainzern oder Fürthern begeistert. In den kommenden Partien kann der FCA den Grundstein für eine sorgenfreie Spielzeit legen. Bleiben Erfolge aus, wird der Wunsch nach einer Saison mit vorzeitigem Klassenerhalt einmal mehr nicht erfüllt werden.

Lesen Sie dazu auch