Letzter Spieltag: Ende gut, alles gut beim FCA? Auf keinen Fall

Plus Der FC Augsburg geht in das 11. Jahr Bundesliga. Jetzt stehen wegweisende Entscheidungen bei den Augsburgern an.

Am Ende hat sich der FCA bei der 2:5-Niederlage beim alten und neuen deutschen Meister FC Bayern München doch noch mit einer guten zweiten Halbzeit, die sogar mit 2:1 gewonnen wurde, achtbar aus der Affäre gezogen.

