Nun kann die Mannschaft des FCA beweisen, dass sie aus Fehlern gelernt hat

Plus Nach dem Debakel gegen Mainz überzeugt der FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Warum die Partie in Wolfsburg aufschlussreich sein wird.

Als die Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntagabend die Augsburger Arena verließen, traten sie nach gefühlter Ewigkeit einmal wieder zufrieden den Heimweg an. Nicht nur der 4:1-Endstand gegen den VfB Stuttgart wirkte überzeugend, vor allem die Art und Weise nährte die Hoffnung, dass diese bislang verkorkste Spielzeit doch noch Gutes mit sich bringen könnte. Beim zuvor einzigen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach hatten die Augsburger Profis sich zu drei Punkten gekämpft und verteidigt, gegen die Stuttgarter waren nach Monaten spielerischer Armut ansehnliche Spielzüge und temporeiches Umschaltspiel zu erkennen. Kurzum: Die Spieler hatten den Plan des Trainers umgesetzt.