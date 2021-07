Streit zwischen FCA und Danso eskaliert: Spielern sind Verträge egal

Plus Nachdem Kevin Danso im Trainingslager gestreikt hatte, zog der FCA am Donnerstag Konsequenzen und schickte ihn nach Hause. Über das Problem zu mächtiger Spieler.

In den vergangenen Tage hatten die Spieler des FC Augsburg viel gelacht und gescherzt, wenn sie nicht konzentriert den Anweisungen von Trainer Markus Weinzierl gefolgt sind. Mitten hinein in diese gute Stimmung platzte der Krach mit Kevin Danso. Der FCA handelte schnell. Er wollte nicht den Fehler der Vergangenheit machen, als wechselwillige Spieler das Binnenklima der Mannschaft nachhaltig störten.