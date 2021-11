Viele Puzzleteile passen beim FC Augsburg noch nicht zusammen

Plus Den FC Augsburg aus seinem Punktetief zu führen, wird keine leichte Aufgabe. Neben Verletzungen spielen auch Fehlentscheidungen eine Rolle.

Wieder einmal hat der FC Augsburg in dieser Saison zwei Gesichter gezeigt, wieder einmal die Anfangsphase verschlafen. Wer acht Tore in elf Spielen in der ersten Viertelstunde kassiert, braucht sich nicht wundern, wenn er in der Bundesliga im Tabellenkeller sitzen bleibt. Was die Lage beim FC Augsburg so kompliziert macht: Es gibt nicht eine Stellschraube, die man drehen kann, damit diese Schwäche abgestellt wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen