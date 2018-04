vor 48 Min.

Koo fällt zwei Wochen verletzt aus FC Augsburg

Der FC Augsburg muss die nächsten zwei Wochen auf Ja-Cheol Koo verzichten.

FCA-Mittelfeldspieler Ja-Cheol Koo musste am vergangenen Spieltag beim 2:0-Erfolg gegen Mainz 05 in der zweiten Hälfte verletzt ausgewechselt werden. Der 29-Jährige hat einen Schlag auf das Innenband des linken Knies abbekommen.

Daher wird der Koreaner FCA-Trainer Manuel Baum in den nächsten beiden Spielen bei Hertha BSC und im letzten Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am 5. Mai sicher fehlen.

Aufgrund der Verletzungspause hat Ja-Cheol Koo den FCA gebeten, nach Südkorea reisen zu können, um sich auch in der Vorbereitung auf die anstehende Weltmeisterschaft in Russland mit Ärzten in seiner Heimat abzustimmen. „Wir werden Ja-Cheol diesen Wunsch erfüllen“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA. „Gerade mit Blick auf die WM können wir nachvollziehen, dass er sich in seiner Heimat behandeln lassen möchte.“ (AZ)

Themen Folgen