Kurz vor Ende der Transferfrist: FCA holt László Bénes aus Mönchengladbach

Bislang hat sich der FC Augsburg auf dem Transfermarkt zurückgehalten. Doch jetzt kommt mit László Bénes ein Leihspieler aus Mönchengladbach zum FCA.

Die Auftritte des FC Augsburg waren zuletzt spielerisch enttäuschend. Zwar streute die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich einen Sieg gegen Union Berlin ein, wirklich überzeugen konnte sie in der Fußball-Bundesliga aber in diesem Jahr noch nicht. Nun wird der FCA doch noch auf dem Transfermarkt tätig. Augsburg hat den Slowaken László Bénes bis zum Saisonende ausgeliehen. Der 23-Jährige steht aktuell beim Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach unter Vertrag.

FC Augsburg leiht László Bénes von Borussia Mönchengladbach

An diesem Montag endet die Transferfrist, bis 18 Uhr müssen bei der Deutschen Fußball-Liga ( DFL) alle Unterlagen eingereicht sein. Bislang hielt sich der FC Augsburg zurück, wenn es darum ging, Korrekturen im Kader vorzunehmen. Kurz vor Schluss der Wintertransferperiode hat FCA-Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter seine Zurückhaltung aufgegeben.

In einer Mitteilung des Vereins begründet er: "Da wir uns schon lange mit László Bénes beschäftigen, haben wir uns entschlossen, unseren Kader für die restlichen Saisonspiele noch einmal zu verstärken, als sich die Möglichkeit der Leihe geboten hat." Bénes bringe "spielerische Qualitäten" mit, die gut tun würden, meint Reuter. "Da er die Bundesliga kennt, wird er keine lange Eingewöhnungszeit benötigen."

László Bénes steht seit 2016 bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag

Bénes steht seit Sommer 2016 in Mönchengladbach unter Vertrag, zuvor ging er seinem Beruf beim slowakischen Erstligisten MSK Zilina nach. Weil er sich als junger Spieler in Mönchengladbach nicht durchsetzen konnte, ließ er sich von Januar bis Juni 2019 zum Zweitligisten Holstein Kiel verleihen. Dort war er Stammkraft. In Gladbach änderte sich im vergangenen Jahr hingegen wenig an seinem Ersatzspielerstatus. Er kam zwar zu Einsätzen, diese waren aber kurz.

Bénes lässt sich folgend zitieren: "Ich sehe mich als jungen und entwicklungsfähigen Spieler, der aber auch schon einige Erfahrungen gesammelt hat. Das wichtigste für meine weitere Entwicklung ist regelmäßige Spielpraxis. Die erhoffe ich mir in Augsburg. Ich möchte dem FCA mit meinem Einsatz helfen, die gesteckten Ziele gemeinsam zu erreichen. Daher freue ich mich auf die nächsten Monate in Augsburg."

Mehr Spielpraxis: László Bénes soll den FCA im zentralen Mittelfeld verstärken

Mehr Spielpraxis soll er unter Trainer Heiko Herrlich beim FC Augsburg erhalten. Dort könnte der dreifache Nationalspieler im zentralen Mittelfeld für jene Impulse sorgen, die zuletzt ausblieben. Benes würde mit Carlos Gruezo, Rani Khedira und Tobias Strobl um eine Position konkurrieren. Strobl kennt Benes aus gemeinsamen Tagen in Mönchengladbach.

Am Montag hat der Slowake den obligatorischen Medizincheck absolviert und wird das erste Mal mit seinen künftigen Mitspielern trainieren. Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) könnte der Profi sein erstes Spiel im Trikot des FCA bestreiten. (joga, ötz)

