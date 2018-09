vor 34 Min.

Länderspiele: Marco Richter feiert mit der U21 ein Traumdebüt FC Augsburg

Der FCA-Stürmer wurde beim 6:0 gegen Irland eingewechselt und traf die Latte. Weniger gut liefen die Länderspiele für die österreichischen Nationalspieler.

Von Robert Götz

Während der Länderspielpause waren sechs FCA-Spieler im Einsatz für ihre Länder - mit unterschiedlichem Erfolg. Marco Richter gelang für die deutsche U21 ein Traumeinstand: Beim 6:0 gegen Irland wäre ihm beinahe ein Treffer gelungen.

Deutschland U21

Was für eine Pflichtspielpremiere für Marco Richter in der U21. Richter gewann mit Deutschland in der EM-Qualifikation beim schärfsten Verfolger Irland am Dienstag mit 6:0. Richter wurde in der 55. Minute für den Torschützen zum 1:0, Aaron Seydel, eingewechselt und traf später noch die Latte. Schon beim Test gegen Mexiko (3:0) erhielt der FCA-Stürmer von Trainer Stefan Kuntz Spielpraxis. Damit baute die DFB-Auswahl in ihrer Qualifikations-Gruppe den Vorsprung auf Irland auf fünf Zähler aus. Ebenfalls fünf Punkte hinter dem DFB-Team liegt Norwegen, das Aserbaidschan 3:1 besiegte. Im Oktober folgen die beiden finalen Qualifikations-Heimspiele gegen Norwegen und Irland.

Österreich

Keinen guten Start in die Nations League hatten Martin Hinteregger und Michael Gregoritsch. Sie unterlagen im Auftaktspiel in Bosnien-Herzegowina 0:1 (0:0). Das Tor erzielte Edwin Dzeko (früher Wolfsburg, jetzt Rom) in der 78. Minute. Hinteregger und Gregoritsch wurden von ÖFB-Trainer Franco Foda in die Startelf beordert. Gregoritsch ersetzte hier gegenüber den Freundschaftsspiel gegen Schweden (2:0) Guido Burgstaller, musste aber in der 72. Marcel Sabitzer Platz machen.

Österreich U21

Besser lief es für Kevin Danso mit der U21 bei der EM Qualifikation. Am Freitag gewann Österreich mit 2:1 gegen Armenien, am Dienstag siegte das Team von Trainer Werner Gregoritsch, dem Vater von Michael Gregoritsch, auf Gibraltar klar mit 5:0. Danso spielten in beiden Partien durch.

Südkorea

Nach dem 2:0-Sieg gegen Costa Rica trennte sich Südkorea im zweiten Test am Dienstag von Chile 0:0. Dong-Won Ji spielte gegen Costa Rica 67 Minuten, gegen Chile wurde er in der 58. Minute eingewechselt.

Venezuela

Am Mittwochmorgen gewann Sergio Cordova mit Venezuela mit 2:0 das Freundschaftsspiel in Panama. Nachdem der FCA-Stürmer bei der 1:2-Niederlage im ersten Test gegen Kolumbien in Miami in der Startelf stand und nach 57 Minuten ausgewechselt wurde, musste er in Panama City bis zur 75. Minute warten, ehe er eingewechselt wurde.

