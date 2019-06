vor 16 Min.

Langweiliger Gegner? FCA-Fans können Verl eines Besseren belehren

In der vergangenen Saison gastierte der FCA (im Bild Daniel Baier) beim TSV Steinbach. Diesmal dient in der 1. Pokalrunde der SC Verl als Gegner.

Der DFB hat die Termine der ersten Pokalhauptrunde bekanntgegeben. Der FCA spielt am Samstag beim SC Verl. Warum der Spieltermin bedeutend ist.

Von Johannes Graf

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals trifft der Fußball-Bundesligist FC Augsburg auf den Regionallisten SC Verl. Verantwortliche des Amateurklubs aus dem Kreis Gütersloh hatten sich nach der Auslosung wenig begeistert über dieses Los gezeigt. "Ist okay", kommentierte Trainer Rino Capretti in der ARD enttäuscht, nachdem die ehemalige Nationalspielerin Nia Künzer die Losfee gegeben hatte. "Wir wollten einen Gegner haben, der unser Stadion füllt", fügte Capretti hinzu.

Noch deutlicher wurde in seinen Ausführungen Verls Vereinsboss Raimund Bertels, als er meinte: "Es gibt bestimmt attraktivere Gegner. Um dort hinzukommen, müssen wir eben versuchen, Augsburg zu schlagen." Und der Verler Fanbeauftrage Ralf Konrad fügte noch hinzu: "Es hätte sicher ein besseres Los geben können. Vielleicht packen wir es ja und bekommen dann in der 2. Runde einen richtigen Knaller."

FCA-Fans reagieren verärgert auf Verler Aussagen

Die Reaktion der FCA-Fans ließ nicht lange auf sich warten. Nach den Aussagen der Verler Verantwortlichen zeigten sie sich verärgert. In Fanforen und sozialen Medien kritisierten die Augsburger Anhänger, dass sich die Verler derart despektierlich über ihren Klub geäußert hätten. Sie vermissten den Respekt des Gegners. Schließlich sollten die Verler froh sein, auf einen etablierten Erstligisten zu treffen, so die allgemeine Ansicht der FCA-Fans.

Nun können die FCA-Fans den SC Verl eines Besseren belehren. Die Augsburger Anhänger bekommen Gelegenheit, zumindest ihren Fanblock gänzlich zu füllen. Die Voraussetzungen für zahlreiche Unterstützung in Verl, rund 15 Kilometer von Bielefeld entfernt, scheinen nämlich bestens. Schließlich findet die Partie zur beliebtesten Fußballzeit statt: am Samstag, 10. August, um 15.30 Uhr.

Am Donnerstag hat der Deutsche Fußball Bund (DFB) die genaue Terminierung der Spiele veröffentlicht. Die Partien im Überblick:

Freitag, 9. August, ab 20.45 Uhr:

SV Sandhausen - Borussia Mönchengladbach

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Nürnberg

KFC Uerdingen 05 - Borussia Dortmund (live auf Sport1)

Samstag, 10. August, ab 15.30 Uhr:

1. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05

Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen

TuS Dassendorf - SG Dynamo Dresden

FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf

SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04

FC Viktoria 1889 Berlin - DSC Arminia Bielefeld

SC Verl - FC Augsburg

FSV Wacker 90 Nordhausen - FC Erzgebirge Aue

1. FC Magdeburg - SC Freiburg

Samstag, 10. August, ab 18.30 Uhr:

FC Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim

KSV Baunatal - VfL Bochum

SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Heidenheim

Samstag, 10. August, ab 20.45 Uhr:

SV Atlas Delmenhorst - SV Werder Bremen

Sonntag, 11. August, ab 15.30 Uhr:

FSV Salmrohr - Holstein Kiel

VfB Germania Halberstadt - 1. FC Union Berlin

SV Rödinghausen - SC Paderborn 07

SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

FC Oberneuland - SV Darmstadt 98

1. FC Saarbrücken - SSV Jahn Regensburg

VfB Lübeck - FC St. Pauli

VfB Eichstätt - Hertha BSC

VfL Osnabrück - RB Leipzig

Sonntag, 11. August, ab 18.30 Uhr:

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln

Chemnitzer FC - Hamburger SV

MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth

Montag, 12. August, ab 18.30 Uhr:

Hallescher FC - VfL Wolfsburg

Karlsruher SC - Hannover 96

FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart

Montag, 12. August, ab 20.45 Uhr:

FC Energie Cottbus - FC Bayern München (live in der ARD)

