Leihe nach Kaiserslautern: Warum sich Felix Götze beim FCA nicht durchsetzen konnte

Plus Der FC Augsburg hat Felix Götze, den jüngeren Bruder von WM-Held Mario Götze nach Kaiserslautern verliehen. Allerdings herrscht beim Drittligisten gerade Chaos.

Von Marco Scheinhof

Jetzt hat es doch noch geklappt. Wenn auch erst auf den letzten Drücker. Am Dienstagmorgen bestätigte der FC Augsburg die Ausleihe von Felix Götze zum 1. FC Kaiserslautern, am Montagabend hatte der 22-Jährige seinen neuen Vertrag unterschrieben. Beim abstiegsbedrohten Drittligisten soll der jüngere Bruder des WM-Helden Mario Götze der Wunschspieler des neuen Trainers Marco Antwerpen sein. „Es war kurz vor knapp. Ich freue mich, dass es noch geklappt hat“, sagte Felix Götze. Beim FCA dagegen konnte er sich bislang nicht durchsetzen, das hat Gründe.

Felix Götzes Beginn beim FC Augsburg war vielversprechend

2018 war Götze vom FC Bayern nach Augsburg gewechselt. Der Beginn war vielsprechend, sein erster Treffer für den FCA gelang ihm ausgerechnet gegen die Münchner. „Es hat gut angefangen und ich war dabei, immer mehr zu spielen", sagte Götze in einem Interview mit unserer Redaktion. In der Folge aber verließ ihn das Glück. Vor allem eine Verletzung an der Hüfte warf ihn lange Zeit zurück. 2019 ließ er sich schließlich operieren, im linken Hüftgelenk wurde ein Stück Knochen entfernt. Ein Eingriff, dem ein monatelanges Aufbautraining folgte. "So eine Verletzung trifft einen natürlich. Ich weiß aber, was ich kann und wo ich hinkommen kann“, meinte Götze.

FCA verleiht Felix Götze: Beim 1. FC Kaiserslautern läuft es gar nicht rund

Über eine Ausleihe hatte er sich schon häufiger Gedanken gemacht. In der ersten Transferperiode in dieser Saison klappte es allerdings nicht, wenngleich es mehrere Gespräche mit interessierten Vereinen gegeben haben soll. Irgendwas aber passte immer nicht. Jetzt wurde es mit Kaiserslautern ein Drittligist, bei dem Götze derzeit wohl sehr viel Chaos vorfindet. Der Trainer wurde zuletzt gewechselt, zudem droht der Absturz in die Regionalliga. Ob sich der 22-Jährige damit einen Gefallen tut?

In Kaiserslautern will Felix Götze endlich Spielpraxis sammeln

Götze hat immer davon gesprochen, dass es für ihn darum gehe, Spielpraxis zu sammeln. „Ich bin Fußballer geworden, um Fußball zu spielen“, sagte er. Beim FCA war ihm das zuletzt nicht vergönnt. In Testspielen kam er mal zum Einsatz, in den Profikader schaffte er es nur sehr unregelmäßig. In der Vorbereitung auf die laufende Saison hatte ihn zudem das Corona-Virus ausgebremst.

Im Sommer hatte er seinen Urlaub verkürzt, um verstärkt an seiner Fitness zu arbeiten. „Es sollte gerade richtig losgehen. Ich habe viel getan, um mit guter Fitness zurückzukommen“, sagt er. „Gefühlt war das dann erst einmal umsonst.“ Er musste nach dem positiven Test in Dortmund bleiben, während sich seine Mitspieler beim FCA auf die Saison vorbereiteten. Wieder ein Rückschlag für den Defensivspieler. Erst Ende August konnte er nach zwei negativen Tests zur Mannschaft zurückkehren.

FCA-Manager Stefan Reuter hofft auf positive Entwicklung von Felix Götze

Während sein Bruder Mario bei der PSV Eindhoven glänzen kann, muss sich Felix Götze nun in der dritten Liga beweisen. Im Kampf gegen den Abstieg, es gibt sicherlich leichtere und angenehmere Aufgaben. Bis Saisonende wird er erst einmal in Kaiserslautern bleiben. Sein Vertrag beim FCA läuft noch bis Ende Juni 2022. „Felix Götze ist mit dem Wunsch einer Leihe auf uns zukommen, um Spielpraxis sammeln zu können. Diesem Wunsch haben wir entsprochen, weil wir überzeugt sind, dass dies eine sehr gute Konstellation für alle Beteiligten sein wird“, erklärte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, die Ausleihe.

Und Götze sagte: „Ich freue mich über den Wechsel und bin dem FCA dankbar, dass ich diese Chance wahrnehmen kann. Ich bin sicher, dass dies für meine Entwicklung der richtige Schritt ist." Zumindest kann er nun in Kaiserslautern beweisen, welche Qualitäten er hat. Und ob es tatsächlich mal für die Elite in Liga eins reichen kann. Oder ob er einsehen muss, dass seine sportliche Heimat in Zukunft eher unterklassig anzusiedeln ist. Das wichtigste für ihn wird sein, gesund zu bleiben. Verletzt oder krank war er jetzt schon häufig genug.

