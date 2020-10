vor 36 Min.

Leihe vorzeitig beendet: Löwen verlässt FCA und kehrt wohl zu Hertha zurück

Der 23-Jährige war eigentlich bis Sommer 2021 an den FC Augsburg ausgeliehen - nun beenden Augsburg und Hertha BSC das Geschäft vorzeitig.

Von Florian Eisele

Noch am Freitag hatte Stefan Reuter, Sportgeschäftsführer des FC Augsburg, auf die Frage nach möglichen Wechseln geantwortet, dass eher nichts zu erwarten ist: "Es ist nichts richtig heiß." Offenbar hat sich innerhalb weniger Tage die Temperatur in der Transfer-Küche des FCA merklich erhöht: Wie Kicker und Bild übereinstimmend berichten, wird Mittelfeldspieler Eduard Löwen zu Hertha BSC Berlin zurückkehren. Der 23-Jährige war eigentlich noch bis 2021 mit Kaufoption von den Berlinern ausgeliehen - nun scheint der FCA die Leihe vorzeitig zu beenden. Vom FC Augsburg gab es dazu bislang keine Bestätigung.

An Löwen, der im Januar 2020 nach Augsburg kam, war der FC Augsburg schon im Sommer 2019 interessiert. Damals war der Profi mit seinem damaligen Verein 1. FC Nürnberg abgestiegen. Beim FCA sollte Löwen im Mittelfeld eine zentrale Rolle einnehmen. Letztlich kam er aber über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus: In 16 Spielen (davon sieben in der Startelf) gelangen ihm zwei Tore und ein Assist. In dieser Saison stand Löwen - auch verletzungsbedingt - gar nicht im Kader des FC Augsburg.

Vielleicht bleibt Löwen nicht der einzige Abgang des FC Augsburg, bis das Transferfenster für die Bundesliga am Montagabend um 18 Uhr schließt: Stürmer Julian Schieber ist bereits seit Beginn der Vorbereitung freigestellt, um sich einen neuen Verein zu suchen. Felix Götze könnte noch verliehen werden. Als möglicher Neuzgang wurde der dänische Innenverteidiger Frederik Winther (Lyngby) genannt.

Wechsel vom FC Augsburg sind auch nach Montagabend noch möglich

Doch auch wenn Schieber und Götze heute noch nicht den Verein wechseln sollten, ist ein Abgang der beiden auch nach Montagabend nicht vom Tisch. Denn während in Deutschland das Transferfenster am Montagabend um 18 Uhr schließt, ist ein Transfer in eine andere Liga noch länger möglich. Portugal und die Niederlande schließen erst am Dienstag, in die Schweiz können Spieler noch bis zum 12. Oktober wechseln. Die finanzstarken Engländer dürfen sogar noch bis zum Freitag, 16. Oktober, Spieler verpflichten.

