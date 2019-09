14:43 Uhr

Live: Niederlechner gleicht gegen Ex-Club aus

21.09.2019, Baden-Württemberg, Freiburg: Fußball: Bundesliga, SC Freiburg - FC Augsburg, 5. Spieltag im Schwarzwaldstadion. Trainer Martin Schmidt von Augsburg l und Trainer Christian Streich von Freiburg umarmen sich vor dem Spiel. Foto: Patrick Seeger/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

Der FC Augsburg möchte beim SC Freiburg den zweiten Saisonsieg einfahren. FCA-Coach Martin Schmidt setzt dafür auf zwei Neue in der Startelf.

Der FC Augsburg gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr) - es ist ein Duell der sogenannten "Kleinen" der Bundesliga. Und wahrscheinlich ist es gerade deshalb eines der schönsten Spiele des Spieltags. Eines, in dem richtig viel gelaufen wird. Verspricht zumindest FCA-Coach Martin Schmidt. Denn nicht nur in Budget oder Umfeld ähneln sich die Klubs, ebenso in der Herangehensweise ihrer Fußballer auf dem Rasen.

Leidenschaft und Laufbereitschaft zeichnet die Kontrahenten aus. „Wir lassen das Team gerne rennen“, sagt Schmidt. Laufstrecke und Sprints würden dies statistisch nach der Partie belegen, mutmaßte der FCA-Coach auf der Pressekonferenz vor der Partie im Breisgau.

FC Augsburg gegen SC Freiburg: Beide Teams müssen punkten

Bei aller Fußball-Romantik: Die Partie ist natürlich auch unglaublich wichtig für beide Mannschaften. Für beide Klubs geht es in dieser Saison wieder um den Klassenerhalt. Punkte gegen direkte Konkurrenten sind da fest eingeplant. Am besten drei. Der FCA will sein neu gewonnenes Selbstvertrauen nach dem Sieg in Frankfurt nutzen und direkt nachlegen, sich weiter vom Tabellenkeller absetzen. Denn trotz des Erfolges in Frankfurt ist der FCA noch weit von einer sorgenfreien Saison entfernt. Ein Erfolg im Breisgau würde aber sicher für etwas mehr Entspannung bei Fans und Spielern sorgen.

Nach dem Heimsieg gegen Frankfurt muß der FCA am Samstag auswärts gegen Freiburg spielen. Bis zu 1000 Fans wollen ihre Mannschaft vor Ort unterstützen und hoffen auf einen weiteren Sieg! Video: rt1.tv

Bei den Freiburgern ist die Situation aktuell deutlich entspannter. Das Team um Kult-Trainer Christian Streich ist fulminant in die Saison gestartet, liegt nach vier Spieltagen als Vierter (neun Punkte) sogar auf einem Champions-League-Platz. Dass die Freiburger, bei denen der ehemaligen FCA-Profi Jonathan Schmid unter Vertrag steht, so weit oben bleiben, ist eher unwahrscheinlich. Für FCA-Coach Schmidt ist der gute Start der Freiburger aber keine Überraschung. Schließlich könne der SCF auf ein eingespieltes System und eine eingespielte Formation zurückgreifen.

Für die Freiburger hat die Partie noch eine emotionale Note: In der kommenden Woche wird Fritz Keller (62) nach seiner Wahl zum DFB-Präsidenten seinen Chefposten beim SC Freiburg niederlegen. Das Duell gegen Augsburg ist sein letztes Spiel als Freiburg-Boss. 2010 wurde er erster Vorsitzender und ist seit 2014 Präsident des Klubs.

Niederlechner kehrt mit dem FCA in Freiburg an seine alte Wirkungsstätte zurück

Für einen FCA-Spieler wird die Partie in Freiburg eine ganz besondere. Stürmer Florian Niederlechner kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Auf das Wiedersehen mit dem SC Freiburg, für den er vier Jahre lang spielte, freut sich der Angreifer schon, wie er beim FCA-Stammtisch der Augsburger Allgemeinen verriet: "Christian Streich ist ein toller, emotionaler Typ. Und das Schwarzwaldstadion ist eines der geilsten Stadien in Deutschland." Die Zeit im Breisgau habe ihn bis heute geprägt: "Wenn ich etwas gelernt habe in Freiburg, dann ist es das Laufen. Bei Streich mussten wir immer Gas geben."

Marco Richter und Florian Niederlechner wollen in Freiburg wieder gemeinsam jubeln. Richter sitzt zunächst aber nur auf der Bank. Bild: Matthias Balk, dpa

Niederlechner, derzeit in Topform, steht bei seiner Rückkehr selbstverständlich in der Startelf. Ohnehin hat FCA-Trainer Martin Schmidt seine erste Elf im Vergleich zur Partie in Frankfurt nur auf zwei Positionen umgebaut. Stephan Lichtsteiner, der seine Sperre abgesessen hat, rückt für Raphael Framberger in die Startelf. Auch André Hahn ist von Beginn an dabei. Er ersetzt Marco Richter, der zunächst auf die Bank muss. Kapitän Daniel Baier, der wegen einer Entzündung in der Wade zuletzt schon die Partie gegen Eintracht Frankfurt verpasst hatte, steht hingegen nicht im Kader. Der Routiner ist nicht mit nach Freiburg gereist. (AZ)

Aufstellung FCA: Koubek – Lichtsteiner, Niederlechner, Khedira, Morávek, Vargas, Jedvaj, Uduokhai, Finnbogason, Hahn, Max

Lesen Sie auch: Staatsanwalt fordert Bewährungsstrafe für Caiuby

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen