14:33 Uhr

Live: Starker Beginn - FCA führt im letzten Heimspiel der Saison

Im letzten Heimspiel trifft der FC Augsburg auf Hertha BSC Berlin. Mit einem Sieg will sich der FCA bei den Fans bedanken. Die haben heute auch eine besondere Aktion vor.

Der Klassenerhalt vom FC Augsburg steht bereits seit dem 32. Spieltag fest. Trotzdem möchten sich die FCA-Profis heute in ihrem letzten Heimspiel der laufenden Bundesligasaison mit einem Sieg gegen Hertha BSC Berlin von ihren Fans verabschieden. Anpfiff der Partie gegen die Hauptstädter ist um 15.30 Uhr in der WWK Arena.

Das letzte Saisonspektakel ist auch für alle eingefleischten Fans ein gern besuchter Pflichttermin. So hat die Fan-Vereinigung Legio Augusta einen Fanmarsch organisiert - diesmal unter dem Motto "alle in weiß" - zur WWK-Spielstätte. Treffpunkt war ab 9 Uhr im Rosenaustadion am Eingang Süd. Der Fantross zog um 12 Uhr Richtung WWK Arena. Deshalb war in der Luft über Göggingen ein Hubschrauber im Einsatz.

FCA-Trainer Schmidt fordert im letzten Heimspiel eine leidenschaftliche Leistung

In der Bundesliga geht es für beide Mannschaften um nichts mehr. Der FC Augsburg hat den Klassenerhalt bereits fest in der Tasche, für Hertha BSC sind die internationalen Wettbewerbe außer Reichweite. Dass die Augsburger Spieler trotzdem nochmal alles geben, dafür will FCA-Cheftrainer Martin Schmidt sorgen. Der Coach drängt auf einen Sieg seiner Schützlinge: "Das sind wir dem Heimpublikum schuldig. Wir möchten unsere Dankbarkeit durch eine sehr leidenschaftliche Leistung manifestieren. Das ist die Herausforderung und die Forderung, die wir an uns stellen."

Mit einem Heimsieg gegen Hertha BSC will sich der FC Augsburg am Samstag bei seinen Fans für die Unterstützung bedanken. Video: rt1.tv

Dass sich beide Mannschaften durchaus auf Augenhöhe begegnen, zeigt die Statistik. Die letzten drei Bundesliga-Begegnungen zwischen FCA und Hertha BSC endeten unentschieden. Insgesamt trennten sich beide Mannschaften schon achtmal mit einem Remis. Gegen keine andere Mannschaft spielte der FC Augsburg in der Bundesliga häufiger unentschieden. Auch ein Blick auf die Heimstärke des FCA gegen Hertha bestätigt Ebenbürtigkeit. In sechs Bundesliga-Heimspielen spielte der FCA viermal zu null und fing sich insgesamt nur zwei Gegentore der Berliner. (olbo)

FC Augsburg - Hertha BSC Berlin: Die voraussichtliche Aufstellung des FCA

Das ist die Aufstellung des FC Augsburg heute gegen Hertha BSC Berlin.

FC Augsburg: Gregor Kobel - Jonathan Schmid, Jeffrey Gouweleeuw, Reece Oxford, Georg Teigl - André Hahn, Daniel Baier, Jan Moravek, Ja-Cheol Koo, Philipp Max - Marco Richter

Themen Folgen