Live-Ticker: Dortmund - FC Augsburg hier live verfolgen

FC Augsburg - Dortmund im Live-Ticker: Beide Mannschaften wollen heute am 17.8.19 gut in die Bundesliga starten.

Das Spiel Borussia Dortmund - FC Augsburg im Live-Ticker: Hier können Sie die gesamte Bundesliga-Partie zwischen dem FCA und dem BVB beim Fußball heute am 17.8.19 live im Ticker verfolgen.

Für den FC Augsburg und für Borussia Dortmund beginnt heute am 17.8.19 die Bundesliga-Saison. Um 15.30 Uhr ist in Dortmund Anstoß. In unserem Live-Ticker zum Spiel verpassen Sie kein Tor.

Für den FC Augsburg geht es um einen gutem Start in die Saison. Der FCA erlebte zuletzt eine Enttäuschung, als er im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten Verl direkt in der ersten Runde rausflog.

Für den BVB geht es um mehr: Die Dortmunder wollen in dieser Saison den Meistertitel holen, den sie letztes Mal nur knapp verpasst haben. Dabei sollen auch die Neuzugänge wie Mats Hummels helfen.

Liveticker: Dortmund - FC Augsburg heute am 17.8.2019

