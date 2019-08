vor 40 Min.

Live-Ticker zu FC Augsburg - Werder Bremen: Bundesliga-Spiele live

Gegen Bremen könnte Neuzugang Felix Uduokhai (links im Vordergrund) bereits in der Startelf des FC Augsburg stehen. Der FC Augsburg im Live-Ticker: Bei uns verpassen Sie kein Tor, wenn der FCA in der Bundesliga spielt.

Live-Ticker der FCA-Bundesligaspiele: Hier können Sie alle Partien des FCA live verfolgen. Werder Bremen wird am 1.9.19 der nächste Gegner sein.

Unser Live-Ticker zu den Bundesligaspielen des FC Augsburg hält Sie auf dem Laufenden. Bereits zum Bundesliga-Auftakt am 17.08.2019 musste der Verein fünf Gegentore und damit eine bittere Niederlage gegen den BVB einstecken. Am dritten Spieltag der Bundesliga will der FCA nun ein Erfolgserlebnis schaffen. Beim nächsten Auswärts-Spiel der Bundesliga-Saison am 1.9.19 gegen Werder Bremen soll das wahr werden.

Hier finden Sie den Live-Ticker - auch für alle anderen Bundesliga-Spiele. Klicken Sie einfach das gewünschte Spiel an:

Liveticker: Werder Bremen - FC Augsburg am Sonntag, 1.9.19, 15.30 Uhr

Live-Ticker zum FC Augsburg: Optimiert für alle Endgeräte

Unseren Live-Ticker können Sie von allen Endgeräten aus optimal nutzen. So verfolgen Sie die Spiele des FC Augsburg stets in bester Qualität - und das von egal wo und egal auf welchem Gerät. Desktop-PC, Laptop, Tablet oder Smartphone: Mit unserem FCA-Liveticker verpassen Sie kein Spiel und keine Tore mehr.

Liveticker: FCA-Spiele - und alle Spiele mit deutscher Beteiligung

Bei uns finden Sie nicht nur Liveticker zu den Spielen des FC Augsburg, sondern zu allen Bundesliga-Spielen, DFB-Pokal-Spielen und Champions League-Spielen. Zumindest mit deutscher Beteiligung. Wir freuen uns darauf, Sie in unserem Live-Ticker zu begrüßen.

Die Spiele im DFB-Pokal:

Die Spiele in der Champions League:

Lust auf noch mehr Fußball? Dann hören Sie sich hier unseren Podcast mit FCA-Kapitän Daniel Baier an:

<

Themen Folgen