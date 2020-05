vor 21 Min.

Luthe im Tor - mit dieser Aufstellung spielt der FCA gegen Wolfsburg

Mit der Partie gegen die Niedersachsen endet die Corona-Unterbrechung in der Bundesliga. Diese Elf soll den Erfolg bringen.

Von Johannes Graf

An den Gegner dürften sich die meisten Fußballfans noch erinnern. Am 8. März kassierte der FC Augsburg beim FC Bayern München eine 0:2-Niederlage. Danach war vorerst Schluss, die Corona-Pandemie sorgte für eine bislang einmalige Unterbrechung in der Fußball-Bundesliga. Damals befehligte noch Martin Schmidt als Trainer den FCA, in der Startformation standen unter anderem Iago, Tin Jedvaj, Eduard Löwen und nach einem Torwartwechsel Andreas Luthe.

Welcher Mannschaft der neue Trainer Heiko Herrlich beim Re-Start der Liga vertraute, daraus machte er ein Geheimnis. Ob Tomas Koubek gegen den VfL Wolfsburg ins Tor zurückkehren sollte? Ob Torjäger Alfred Finnbogason am Knie verletzt ist? Die Wolfsburger und deren österreichischer Trainer Oliver Glasner sollten dies erst zum letztmöglichen Zeitpunkt vor Anpfiff erfahren.

Herrlich muss auf sein Debüt als FCA-Trainer warten

Herrlich selbst wird während der Partie nicht am Spielfeldrand stehen, nachdem er sich einen folgenschweren Fehler erlaubt und die Konsequenzen gezogen hat. Weil er sich in einem Supermarkt Zahnpasta und Hautcreme gekauft und das Hotel verlassen hatte, verstieß er gegen Quarantänemaßnahmen der Deutschen Fußball Liga (DFL). Erst wenn zwei Corona-Tests negativ ausgefallen sind, wird er nächste Woche wieder seinen Aufgaben als Trainer nachkommen. Sein Debüt während eines Spiels muss wenigstens bis auf Schalke warten.

Gegen Wolfsburg wird Co-Trainer Tobias Zellner an der Seitenlinie das Sagen haben. Und das ohne Mund-Nasenschutz, wie die DFL genehmigte. Einfluss auf die Startformation hatte Herrlich dennoch. Allgemein sorgte er für wenig Überraschungen. Spekuliert worden war, dass ein weitere Torwartwechsel in Frage käme, doch Herrlich gab Luthe eine weitere Gelegenheit, sich zumindest bis zum Saisonende als Nummer eins zu etablieren.

FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg: Suchy steht in der Startformation

Darüber hinaus bauten Herrlich und sein Trainerteam auf viel Bewährtes. In der Innenverteidigung steht neben Tin Jedvaj allerdings überraschend Marek Suchy. Warum Jeffrey Gouweleeuw weder auf dem Platz noch auf der Ersatzbank zu finden ist, blieb zunächst unklar. Als Rechtsverteidiger erhielt Raphael Framberger den Vorzug vor Stephan Lichtsteiner, die linke Seite wird Philipp Max verteidigen. Im Mittelfeld bietet Herrlich, der meist auf ein 4-2-3-1-System vertraut, Kapitän Daniel Baier und Rani Khedira auf.

Im zentralen offensiven Mittelfeld soll Löwen für Impulse sorgen, den Angriff bilden Marco Richter und Ruben Vargas auf den Flügeln, als Stoßstürmer fungiert Florian Niederlechner.

Angeschlagen bzw. aufgrund von Verletzungen passen müssen dagegen Stürmer Alfred Finnbogason, der allerdings in Kürze wieder ins Mannschaftstraining herangeführt wird, und André Hahn. Hahn hat sich eine Sehnenverletzung zugezogen, die ihn zu einer Pause zwingt. Bei ihm ist es das Ziel, dass er aber diese Saison noch zum Einsatz kommen kann.

FCA: Luthe - Framberger, Jedvaj, Suchy, Max - Khedira, Baier - Richter, Löwen, Vargas - Niederlechner

