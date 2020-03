vor 16 Min.

Luthe zur FCA-Niederlage: "War ein gutes Auswärtsspiel"

Wie gegen Gladbach verliert der FCA auch gegen die Bayern. Wie gegen Gladbach sind aber auch dieses Mal die Spieler mit vielem zufrieden. Die Stimmen zum Spiel.

Der FCA verliert im Derby mit 2:0 gegen den FC Bayern. Dabei hält der FCA lange dagegen - erst in der 45. Minute kommt der haushohe Favorit zu einer nennenswerten Torchance. Bei Sky sprach Kommentator Wolff-Christoph Fuss von der "schlechtesten Halbzeit unter Hansi Flick". Das lag auch an den Ausburgern, die wie schon in der Vorwoche aus einer Niederlage Rückenwind mitnehmen. Die Stimmen zum Spiel.

Stimmen des FC Augsburg: "Leider habe ich ihn nicht reingemacht"

Martin Schmidt: "Wenn du gegen die Bayern etwas holen möchtest, musst du das Spiel lange offen gestalten. In der ersten Hälfte ist das sehr gut gelungen, wir haben fast nichts zugelassen. Nach der Pause kassieren wir das Gegentor und sind daher gezwungen, mehr zu riskieren. So hat die Qualität am Ende gesiegt. Wir nehmen ein wenig Rückwind mit, aber die Realität ist, dass wir in der Rückrunde aus acht Spielen nur vier Punkte geholt haben."

Andreas Luthe: "Es war ein gutes Auswärtsspiel. Direkt nach dem Spiel ist das Ergebnis aber erst mal schwer zu verdauen. Ich habe mich aber sehr gefreut, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, sie haben es mir auch einfach gemacht."

Florian Niederlechner: "Die Niederlage ist sehr bitter, wir haben eine gute Leistung gezeigt. Es war lange ein offenes Spiel. Ich hatte die große Chance zum Ausgleich. Leider habe ich ihn nicht reingemacht."

Raphael Framberger: "Im Großen und Ganzen kann man nicht ganz zufrieden sein, ein Punkt hätte uns gut getan. Gegen Bayern ist das natürlich schwer, wir hatten am Ende noch unsere Möglichkeiten. Leider hat es nicht mehr geklappt, sodass Bayern letztendlich verdient gewonnen hat."

Stimmen des FC Bayern: "Man hat die Müdigkeit gespürt"

Hansi Flick: "Wir haben kein Tempo im Spiel gehabt, wenig Bewegung. Es war klar, dass solche Spiele mal kommen. Wir haben viele Spiele in den Knochen."

David Alaba: "Man hat die Müdigkeit gespürt. Aber es war ganz wichtig, diese drei Punkte mitzunehmen und den Vorsprung auszubauen."

Thomas Müller: "Das ist nicht das Niveau, was wir spielen wollen. Wir haben nicht genug in die Läufe investiert." (AZ mit Material von dpa/fcaugsburg.de/fcbayern.de)

