Mal stark, mal schwach: Das Auf und Ab des Tomas Koubek

Plus Der Torwart das FC Augsburg spielt einfach nicht konstant genug. Auch in Köln leistet er sich wieder einen Aussetzer, nachdem er zuvor stark gehalten hatte.

Sicherheit ausstrahlen. Das ist ein wichtiger Faktor für einen Torwart. Der Abwehr die Zuversicht zu vermitteln, dass sie durchaus mal einen Fehler machen kann, den im Zweifelsfall der Mann ganz hinten noch ausbügelt. Diese Sicherheit auszustrahlen, gelingt Tomas Koubek noch nicht. Der Torwart des FC Augsburg fällt immer wieder mit gröberen Patzern auf, zuletzt beim 1:1 in Köln. Davor allerdings hatte er einige gute Paraden gezeigt. Dieses Auf und Ab zieht sich durch die Saison des Tschechen.

Bei seinem ersten Pflichtspiel für den FCA im Pokal beim SC Verl hatte Koubek Pech. Er wehrte einen Alleingang ab, der Ball flog allerdings auf Kollege Marek Suchy und von dort ins eigene Tor. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage. In der Bundesliga hatte der Tscheche einen ungünstigen Start. Beim 1:5 in Dortmund zeigte sich, was sich an den weiteren Spieltagen bestätigen sollte. Starke Paraden wechselten sich mit leichten Fehlern ab. Gut, in Dortmund wäre die Partie auch ohne Koubek-Fehler verloren gegangen. Das Spiel aber war ein Hinweis darauf, dass die Anpassungszeit des 27-Jährigen etwas länger dauern könnte. Und noch immer nicht abgeschlossen ist.

Koubek: Probleme außerhalb des Strafraums

In den folgenden Begegnungen gelang ihm zunächst kein Zu-null-Spiel. Zu Hause gegen Union Berlin kassierte er ein Gegentor, in Bremen sogar drei. Beim 2:1 gegen Frankfurt stemmte er sich mit der gesamten Mannschaft in der zweiten Hälfte erfolgreich gegen den Ausgleich. Beim 1:1 in Freiburg wurde er beim Gegentor im kurzen Eck überrascht, das lässt einen Torwart nie richtig gut aussehen.

Beim 0:3 gegen Bayer Leverkusen zeigte sich ein weiteres Mal, dass Koubek Probleme bekommt, sobald er seinen Strafraum verlässt. Beim 0:2 durch Kevin Volland steht er hilflos weit vor seinem Tor. Richtig schlimm wurde es eine Woche später in Mönchengladbach, als er nach einem Rückpass am Ball vorbeischlug. Hilflosigkeit pur, wie bei der gesamten Mannschaft, die mit 1:5 unterging.

Koubek rettet gegen Köln mehrfach stark

Das 2:2 eine Woche später gegen Bayern München sollte zum Wendepunkt werden. In der ersten Halbzeit teilweise noch sehr tapsig rettete Koubek nach der Pause mehrfach. Es folgte das erste Zu-null-Spiel beim 0:0 in Wolfsburg. Beim 1:0-Sieg in Paderborn hielt Koubek in der Anfangsphase einen Strafstoß, was den FCA den Sieg ermöglichte.

FCA-Keeper Tomas Koubek hatte mit seinem gehaltenen Elfmeter großen Anteil am Augsburger Sieg in Paderborn. Bild: David Inderlied, dpa (Archiv)

Auch gegen Hertha BSC blieb er beim 4:0-Heimsieg ohne Gegentreffer, aber auch ohne echte Bewährungschance. Auch in Köln sah es am Samstag lange Zeit danach aus. Erst in der zweiten Halbzeit wurde Koubek gefordert, dann aber gleich richtig. Mehrfach rettete er stark. In der 86. Minute aber verließ er seinen Strafraum und kam gegen Jhon Cordoba zu spät. Der Kölner nutzte das zum 1:1.

