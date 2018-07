vor 55 Min.

Manuel Baum will sich erst einmal anhören, was Caiuby zu sagen hat FC Augsburg

Caiuby hat seinen Urlaub verlängert und fehlt im Trainingslager. Der FC Augsburg hat alle Kanäle eingeschaltet, um ihn zu erreichen, sagt Trainer Manuel Baum.

Von Wolfgang Langner

Manuel Baum ist mit seiner Mannschaft in den Südtiroler Vinschgau gekommen, um sich konzentriert die ersten Grundlagen für die kommende Bundesliga-Saison zu erarbeiten. In malerischen Mals sind die Voraussetzungen dazu optimal. Der Trainingsplatz liegt nah am Hotel, der kleine Ort nahe Meran ist keine Touristenhochburg, darum sind die Trainingskibitze fast an einer Hand abzuzählen. Derzeit kann sich der Trainer des FC Augsburg aber kaum auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren, sondern muss Fragen zu einem Spieler beantworten, der gar nicht da ist: Caiuby.

Der Brasilianer hat seinen Urlaub eigenmächtig verlängert, fehlte bereits am Sonntag beim Diagnostik-Tag in Augsburg und fuhr so auch nicht mit ins Trainingslager. Für den Bundesligisten war er bis Dienstagvormittag auch nicht auffindbar.

Manuel Baum über Caiuby: "Es bringt jetzt nichts, sich Gedanken zu machen"

Deshalb konnte auch Baum nicht viel Neues über den fehlenden Brasilianer sagen: „Wir versuchen ihn zu kontaktieren, das ist aber nicht einfach.“ Man habe alle Kanäle eingeschaltet. Vorschnelle Schlüsse will er zu Caiuby nicht ziehen: „Wir können nicht ausschließen, dass etwas passiert ist. Ich hoffe nur, dass er gesund zurückkommt.“

Dann will sich der Pädagoge erst mal die Sichtweise des Brasilianers anhören. „Am Ende der Saison hatte ich das Gefühl, dass er richtig Bock hatte, aber er ist halt nicht da.“ Damit ist für ihn das Thema erst einmal abgehakt. „Es bringt jetzt nichts, sich über Sachen Gedanken zu machen, die man nicht beeinflussen kann.“

