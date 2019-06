12:40 Uhr

Manuel Baum wird Trainer der U20-Nationalmannschaft

Der ehemalige FCA-Coach soll den deutschen Nachwuchs trainieren. Sein vermeintlicher Co-Trainer weiß allerdings von nichts.

Von Johannes Graf

Dieser Tage macht Manuel Baum mit seiner Familie Urlaub in Italien. Nochmals abschalten, ehe er sich seiner künftigen Aufgabe widmet, könnte man meinen. Noch steht er beim FC Augsburg unter Vertrag, nachdem er sechs Spieltage vor Saisonende freigestellt wurde. Demnächst könnte der Fußball-Bundesligist seinen ehemaligen Trainer von der Gehaltsliste streichen. Baum wird in den Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wechseln und dort die U20 als Cheftrainer betreuen. Diese Personalie in einem Bericht der Neuen Sonntagspresse ist nach Informationen unserer Zeitung korrekt.

Baum zur Seite stehen soll laut des Medienberichts mit Martin Lanzinger der ehemalige A-Jugendtrainer des FCA. Nur: Lanzinger selbst weiß nichts davon. Auf Nachfrage erklärt der 32-Jährige, zum ersten Mal davon etwas zu hören. "Ich habe in diese Richtung überhaupt nichts gehört und stand mit Manuel Baum längere Zeit nicht in Kontakt", sagt Lanzinger. Er habe sich beim Staat beworben, wolle in den Schuldienst wechseln und hauptberuflich als Lehrer arbeiten. Eine Tätigkeit beim DFB sei für ihn absolut kein Thema, betont Lanzinger gegenüber unserer Redaktion.

Job im Profifußball ist Manuel Baums "Traumberuf"

Auch Manuel Baum könnte in den Schuldienst zurückwechseln, derzeit hat er sich beurlauben lassen. Ehe er beim FCA Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) wurde, unterrichtete er an einer Realschule in Taufkirchen. Er wählt allerdings einen anderen Weg, nachdem er den Job als Trainer im Profifußball wiederholt als seinen "Traumberuf" bezeichnet hatte. Ob er die U20 des DFB übernimmt, diese Frage hätten wir Baum gerne selbst gestellt. Allerdings lässt er seit Wochen Anfragen der Augsburger Allgemeinen unbeantwortet. Ende April verwies er auf seine Vertragssituation beim FCA, auf jüngere Anfragen reagierte der 39-Jährige nicht mehr.

Ebenso bedeckt hält sich Baums Berateragentur Projekt B. Zu den Klienten von Inhaber Marc Kosicke zählt unter anderem Liverpools Trainer Jürgen Klopp. Zu Baums Zukunft wolle man keine Angaben machen, so ein Sprecher der Agentur. Zumindest der FC Augsburg, dort steht Baum schließlich noch auf der Gehaltsliste, sollte von Baums Zukunftsplänen wissen. Der Klub war allerdings für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Dass Baum U20-Trainer des DFB wird, kann aber unsere Redaktion bestätigen.

Manuel Baum bringt Kompetenz für die Aufgabe als Trainer der U20 mit

Augsburgs Sportgeschäftsführer Stefan Reuter hatte Baum angeboten, womöglich einmal wieder für den FCA zu arbeiten. Nun hat Baum sich anderweitig orientiert. In der U20 des DFB wird er die Nachfolge von Thomas Nörenberg antreten. Prinzipiell passt das Anforderungsprofil. Fußballlehrer Baum verfügt durch seine Tätigkeiten als sportlicher Leiter des NLZ und als Bundesligatrainer über Erfahrung im Profifußball, zudem bringt er als Lehrer pädagogische Kompetenz mit. Wiederholt hatte er betont, wie gerne er mit jungen Menschen zusammenarbeite.

