21.06.2019

Manuel Baum wird U20-Trainer des DFB

Ab Juli betreut der ehemalige FCA-Trainer Manuel Baum die deutsche U20-Nationalmannschaft. Das Gerücht hielt sich schon länger, jetzt ist es offiziell.

Gegen Ende der vergangenen Bundesligasaison musste Manuel Baum als Trainer den FC Augsburg verlassen. Nun hat der 39-Jährige eine neue Herausforderung angenommen. Wie berichtet wird er die deutsche U20-Auswahl betreuen , zudem unterstützt er den Verband in der Ausbildung künftiger Fußballlehrer. Alle Beteiligten haben dies offiziell bestätigt.

Am Freitag teilte der FCA mit, den Vertrag mit Baum aufgelöst zu haben. Baum freut sich auf seine künftige Aufgabe, wie er in Pressemitteilungen des DFB und des FCA verlautbaren ließ. In seiner neuen Funktion wolle er den Austausch mit den Vereinen pflegen und auf höchstem Niveau Wissen austauschen. "Nach der sehr intensiven und wertvollen Zeit beim FC Augsburg freue ich mich auf die neue Herausforderung beim DFB", so Baum.

Baum betont: Mit dem FCA im Guten auseinandergegangen

Baum war sechs Spieltage vor Saisonende gemeinsam mit Co-Trainer Jens Lehmann und dem Technischen Direktor Stephan Schwarz entlassen worden, nachdem der FCA in Abstiegsgefahr geraten war. Unter Trainer Martin Schmidt gelang den Augsburgern innerhalb weniger Spieltage der Klassenerhalt. Wenige Tage nach der Entlassung am Telefon fand ein klärendes Gespräch statt. Baum und FCA-Sportgeschäftsführer Stefan Reuter hatten öffentlich betont, im Guten auseinander gegangenen zu sein. Diesen Eindruck wollte Baum in der Mitteilung von Freitag bestätigen, als er sich zitieren ließ: "Auch wenn wir die abgelaufene Saison in Augsburg nicht mehr gemeinsam beendet haben, gehen wir im Guten auseinander."

Baum beim DFB als Co-Trainer zur Seite stehen werden René Rydlewicz und Engin Yanova. Für Baum als Nachwuchstrainer der Unter-20-Jährigen sprach seine bisherige Karriere im Fußball: Als Cheftrainer des Augsburger Nachwuchsleistungszentrums, ehemaliger Bundesligatrainer und Realschullehrer verfügt er über pädagogisches Wissen und Erfahrung im Profi- sowie Nachwuchsfußball. Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften, begründet Baums Verpflichtung: "Er kann sein Wissen nicht nur an die Spieler weitergeben, sondern auch ins gesamte System spielen."

Baum hatte FC Augsburg im Dezember 2016 übernommen

Baum hatte im Dezember 2016 nach der Trennung von Dirk Schuster den Posten als FCA-Cheftrainer erst übergangsweise, später fest übernommen. Zweimal gelang ihm mit den Bundesligaprofis der Klassenerhalt. Den Kontakt zum DFB, bei dem er 2014 die Ausbildung zum Fußball-Lehrer abgeschlossen hatte, ließ er nie abbrechen. Zuletzt gehörte er einem Expertengremium in der DFB-Akademie an und nahm an der Elitecheftrainer-Fortbildung teil. Augsburgs Sportchef Reuter hatte Baum eine Beschäftigung beim FCA in Aussicht gestellt, der zweifache Familienvater hat sich allerdings für den DFB entschieden. (joga)

