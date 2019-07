vor 31 Min.

Martin Hinteregger wechselt nach Frankfurt - das sagt der FCA dazu

Nach wochenlangem Hin und Her wechselt Hinteregger vom FCA zu Eintracht Frankfurt. Letzte Details des Transfers sind noch zu klären, heißt es von Vereinsseite.

Als die Fußballprofis des FC Augsburg am Dienstagnachmittag den Trainingsrasen nahe der Arena betraten, bestimmte ein Thema die Gespräche der anwesenden Zuschauer und Medienvertreter. Ist Martin Hinteregger dabei? Und wenn ja, äußert sich der Profi zu seiner Zukunft beim Fußball-Bundesligisten? Diese Frage war um kurz vor 15 Uhr beantwortet. Hinteregger war nicht da. Und er wird auch nicht mehr so schnell in Augsburg auftauchen.

Martin Hinteregger soll Medizincheck in Frankfurt absolvieren

Nach wochenlangem Hin und Her wechselt der Österreicher zu Eintracht Frankfurt. Zunächst hatte die Bild berichtet, dass der Transfer des 26-Jährigen perfekt sei. Nach Informationen unserer Redaktion befand sich Hinteregger bereits auf dem Weg nach Frankfurt, als seine ehemaligen Kollegen in Augsburg ihrer Arbeit nachgingen. In Frankfurt soll Hinteregger den obligatorischen Medizincheck absolvieren.

Der FCA bestätigte den Weggang Hintereggers. Auf Nachfrage erklärte ein Vereinssprecher, es herrsche grundsätzliche Einigkeit über einen Wechsel, lediglich letzte Details des Transfers seien noch zu klären. Dem Wechsel vorausgegangen war ein wochenlanges Gezerre. Mitunter schien Hinteregger selbst nicht zu wissen, wie er mit seiner verfahrenen Situation umgehen sollte.

Am Montag hatte der Österreicher einmal mehr für Unruhe gesorgt. Im Internet war ein Video aufgetaucht, das den Profi des FC Augsburg in stark angetrunkenem Zustand auf dem Mannschaftsabend im Partyort Kitzbühel zeigte. Hintereggers Teamkollege Kevin Danso versucht mit Mühe, den 26-Jährigen zum Gehen zu bewegen. Im Hintergrund sind die unbeteiligten FCA-Profis Rani Khedira, Julian Schieber und André Hahn zu erkennen. Tags darauf fehlte Hinteregger in der letzten Übungseinheit des Trainingslagers, auch auf dem gemeinsamen abschließenden Mannschaftsfoto war der Spieler nicht zu sehen.

FCA-Sportgeschäftsführer Reuter hatte Konsequenzen angedeutet

Der FCA und dessen Sportgeschäftsführer Stefan Reuter hatten am Montag Konsequenzen angedeutet, spekuliert worden war über eine Geldstrafe oder eine vorläufige Suspendierung. Derartige Sanktionen muss Hinteregger nun nicht mehr fürchten. Stattdessen wechselt der österreichische Nationalspieler endgültig zu jenem Klub, mit dem er in der Europa League gespielt hat und zu dem er laut seiner Auskunft in den vergangenen Monaten ein inniges Verhältnis aufgebaut hat.

Hinteregger war seit der Winterpause nach Frankfurt ausgeliehen. Zuvor hatte er Kritik am damaligen FCA-Trainer Manuel Baum geäußert und war suspendiert worden. In Frankfurt entwickelte sich Hinteregger zum Publikumsliebling und bekannte sich klar zum Verein. Dennoch musste der Innenverteidiger, der prinzipiell ein Mann klarer Worte ist, im Sommer erneut in Augsburg antreten und mit dem Klub ins Trainingslager nach Bad Häring reisen.

Hinteregger hatte nach seinem Wechsel nach Frankfurt erklärt, unter Trainer Baum werde er nicht mehr in Augsburg spielen. Nachdem jetzt der Schweizer Martin Schmidt die Kommandos gibt, schienen sich Hinteregger und der FCA anzunähern. In einem Interview hatte der Österreicher kürzlich angedeutet, womöglich doch in Augsburg zu bleiben. Ob dies für den gebürtigen Kärntner ernsthaft zur Debatte stand, muss allerdings bezweifelt werden.

Hinteregger bemühte sich um professionelles Verhalten - zumindest auf dem Platz

Auf dem Platz bemühte sich Hinteregger um professionelles Verhalten, er trainierte gewissenhaft. Abseits des Rasens zeigte er jedoch teils offen, wie wenig Interesse er an einem Verbleib beim FCA hatte. Womöglich hat der Österreicher den Wechsel nach Frankfurt durch sein Verhalten beschleunigt.

Auch wenn die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt nach Informationen unserer Redaktion wenig Gefallen am jüngsten Alkohol-Video mit Hinteregger als Hauptperson fanden, womöglich gab dieses Filmchen den entscheidenden Impuls in den Verhandlungen. Der FCA war unter diesen Umständen an einer weiteren Zusammenarbeit wohl nicht mehr interessiert.

Im Raum stand eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro, während Frankfurt nur zehn Millionen geboten haben soll. Scheinbar haben sich die Bundesligisten nun entscheidend angenähert, rund zwölf Millionen Euro soll laut Medienberichten Hinteregger der Eintracht wert sein.

