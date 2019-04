Martin Schmidt: Bibelfester Kirchgänger und großer Motivator

Gegen Leverkusen konnte der FC Augsburg in der Bundesliga noch nie gewinnen. Das will der Trainer ändern. Ein Torwartwechsel ist wahrscheinlich.

FC Augsburg

Daniel Baier erlebt seine schwierigste Saison beim FCA

So viel Unruhe wie in diesem Jahr gab es beim FC Augsburg noch nie, sagt Daniel Baier. Am Freitag will der Kapitän gegen Leverkusen den Nichtabstieg sichern.