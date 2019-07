vor 18 Min.

Martin Schmidt baut beim FC Augsburg um

Der neue Trainer hat klare Vorstellungen, wie sein FCA aussehen soll. Er rüstet nicht nur im Kader, sondern im Athletikbereich auf. Wechselgedanken erteilt er eine Absage.

Von Robert Götz

Vielleicht wird man in ein paar Monaten sagen, der Weg des FC Augsburg in die Zukunft begann am Tiefpunkt. Direkt nach dem 1:8-Debakel beim VfL Wolfsburg am letzten Spieltag, der höchsten Niederlage in acht Jahren Bundesliga. "Es war gut, dass das Saisonende so war", sagt FCA-Trainer Martin Schmidt am Mittwoch, dem dritten Trainingstag der Saisonvorbereitung, "weil wir in den drei, vier Folgetagen, als wir in die Kaderplanungen und die Analyse gegangen sind, einen kritischeren Blick auf unsere Lage geworfen haben."

Seitdem sind keine zwei Monate vergangen und der neue Trainer, der im April Manuel Baum abgelöst hat, hat keinen Stein auf dem anderengelassen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn beim FCA stellte man fest, dass Änderungen besonders in zwei Bereichen nötig waren: natürlich im Kader und dann im medizinischen Bereich.

Sichtbarstes Zeichen dafür ist der Ausbau des Kraft- und Athletikbereichs im Mannschaftsbereich. "Früher hatten wir einen 16er, jetzt haben wir ein ganzes Spielfeld", sagt Schmidt in seiner bildhaften Sprache. Auch im personellen Bereich wurde für den neuen Reha- und Athletiktrainer Daniel Müller eine zusätzliche Stelle geschaffen. Schmidt legt besonderen Wert auf die athletische Ausbildung. Dort will er den Hebel ansetzen, um die vielen Verletzungen der vergangenen Saison zu vermeiden. "Wir haben festgestellt, dass wir die Problematik im Adduktoren- und Leistenbereich hatten." Dem will er mit einer gezielten Leistungsdiagnostik, dosierten Belastungen, aber auch gezielter Kräftigung der Bauchmuskulatur vorbeugen.

FCA-Trainer Schmidt: "Das ist nicht gesund"

"Es ist egal, was für Spieler wir holen, wenn sie verletzt sind, haben wir keinen. Und wenn die, die wir holen, über ein ganzes Jahr gesund sind, machen sie Fortschritte", sagt Schmidt und fügt an: "Wenn ich den Kader anschaue, den ich in Frankfurt hatte und den ich bei den letzten zwei, drei Spielen hatte. Ich glaub, da hab ich mit zwei verschiedenen Teams gespielt. Das ist in einer Saison nicht gesund."

Mit dem Umbruch im Kader und der Arbeit von Geschäftsführer Sport, Stefan Reuter, und dem neuen Chefscout Timon Pauls ist er sehr zufrieden. Seine Vorgabe war: junge, hungrige Spieler, die sein laufintensives Umschaltspiel, sein aggressives Spiel gegen den Ball auf dem Platz kompromisslos umsetzen. Mit den Neuzugängen Florian Niederlechner (Sturm/SC Freiburg), Ruben Vargas (Außenbahn/FC Luzern), Iago (linker Verteidiger/Internacional Porto Alegre), Noah Sarenren Bazee (Außenbahn/Hannover 96), Mads Pedersen (linker Verteidiger/FC Nordsjaelland) und Carlos Gruezo (Mittelfeld/FC Dallas) ist er sehr zufrieden. Gerade dem ecuadorianischen Nationalspieler weist er im zentralen Mittelfeld eine wichtige Rolle zu, besonders im defensiven Verhalten nach Ballverlust: "Der macht uns noch viel Spaß. Das ist ein Typ Vidal, ein Krieger mitten im Zentrum."

"Keine neue Situation" bei Hinteregger

Doch zwei wichtige Positionen sind noch unbesetzt. "Es ist ja kein Geheimnis, dass die linke Innenverteidigerseite noch brachliegt und wir uns im Tor nach einer Nummer eins Ausschau halten." Die Rechtsverteidigerposition hat bei Schmidt nicht die höchste Priorität. "Da haben wir Raphael Framberger, Simon Asta als Back-up und ein, zwei Spieler im Kader, die das auch spielen können." In seinem "Schattenkader" (O-Ton Schmidt), seiner Wunschliste, hat er da aber auch einige Kandidaten stehen.

Aber auch aus seinem Kader wecken Spieler Begehrlichkeiten. Die umworbenen Martin Hinteregger ("Es gibt keine neue Situation. Er steht bei uns unter Vertrag.") und Michael Gregoritsch ("Wir haben jede Woche ein-, zweimal telefoniert. Da gibt es kein Angebot, nichts. Er ist total motiviert.") erwartet er am 8. Juli auf dem Trainingsplatz.

Interessenten an U21-EM-Teilnehmer Marco Richter erteilt er gleich eine Absage. Die Frage, ob Marco Richter zu 100 Prozent bleiben wird, beantwortet er so: "Ja. Es gibt keine Angebote. Er hat jetzt noch Urlaub und wird um den 15. herum aufschlagen, damit er vor dem Trainingslager noch ein wenig reinkommt."

Länger wird es noch bei Alfred Finnbogason (Sehnenriss in der Wade) und Sergio Cordova (Schambeinentzündung) dauern. Beide seien in ihrer Reha im Plan, wann sie ins Mannschaftstraining einsteigen, ist aber noch nicht absehbar. Mit Neuzugang Bazee plant Schmidt nach dessen Syndesmoseband-Operation richtig erst in der Rückrunde. "Das Fußgelenk ist gesund, auch muskulär ist alles okay. Dieser Spieler ist ein Projekt für diese Saison. Ich glaube, seine wahre Qualität werden wir im Frühling sehen."

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen