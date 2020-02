Martin Schmidt scheitert mit Taktik gegen Leverkusen - und will daran festhalten

Plus Der FCA-Trainer ist mit seiner Defensiv-Taktik gegen Leverkusen zwar nicht erfolgreich, dennoch hält er die flexible Fünferkette für gut.

Eigentlich hätte Martin Schmidt lieber die Treppe genommen. „Das geht doch schneller“, sagt der Trainer des FC Augsburg. Letztlich aber lässt er sich doch überreden, in den Aufzug zu steigen runter in den Keller der Leverkusener Fußball-Arena. Ein letzter Blick in die Kabine – seine Spieler sind schon verschwunden. Weg aus dem Rheinland, weg aus Leverkusen. Wieder hat es gegen Bayer nicht zu einem Sieg gereicht. Dabei hatte sich Schmidt mit seinem Trainerteam für den Angstgegner eine neue Taktik überlegt.

FCA scheitert in Leverkusen: Ungenaue Pässe beim FC Augsburg

Mit Tin Jedvaj, Jeffrey Gouweleeuw und Felix Udoukhai standen drei Innenverteidiger im FCA-Team. Um die spielstarken Gastgeber einzubremsen, bildeten sie mit den Außen Raphael Framberger und Philipp Max eine defensive Fünferkette. Bei Ballbesitz wandelte sich die Taktik in ein 3-4-3.

Nur: Wirklich oft hatten die Augsburger den Ball nicht. Und schon gar nicht lange am Stück, weil sie sich mit ungenauen Pässen häufig selbst um gute Möglichkeiten brachten. Erst als Schmidt in den letzten 20 Minuten Marco Richter zum Spielgestalter befahl und Florian Niederlechner sowie Ruben Vargas als Doppelspitze agieren ließ, kamen die Gäste zu Torabschlüssen. „Ab da hatten wir im Mittelfeld mehr Sicherheit“, hatte Schmidt erkannt.

Freilich aber auch, weil Bayer Leverkusen zu diesem Zeitpunkt bereits die Partie gedanklich fest für sich verbucht hatte und sich deutlich weniger mühte als zuvor. Immerhin müssen die Rheinländer am Donnerstag schon wieder in der Europa League in Porto ran, da hilft es, sich die Kräfte einzuteilen. Was den Augsburgern zumindest das Gefühl mit auf den Heimweg gab, am Ende beinahe gleichwertig gewesen zu sein. Letztlich aber ohne Aussicht auf Erfolg.

Dem FC Augsburg fehlt gegen Bayer Leverkusen die spielerische Klasse

Das Defensivverhalten in der ersten Halbzeit hat Schmidt gefallen. Seine Mannschaft habe Leverkusen lange Zeit gut vom Tor weggehalten. Nur nach vorne, da gab es keine Lösungen. Weil das laufintensive Spiel viel Kraft und Konzentration gekostet hat. Weil aber wohl in letzter Konsequenz auch die spielerische Klasse fehlt.

Wer einen Kai Havertz oder Moussa Diaby beobachtet, sieht, was etwa einem Marco Richter oder Philipp Max noch fehlt. Technische Klasse, Übersicht, Ruhe am Ball, all das gepaart mit außergewöhnlichen Ideen in den entscheidenden Momenten. Das sind die Ansprüche an Spieler, die irgendwann in der Champions League spielen wollen.

Der FCA präsentierte sich gegen Leverkusen passiv und zweikampfschwach

In der ersten Halbzeit hatten die Augsburger einige Momente, in denen sie bei besserem Umschaltverhalten zu guten Möglichkeiten hätten kommen können. Letztlich aber schafften sie es nicht, die Konter sauber zu Ende zu spielen. Da hilft all die defensive Stabilität wenig, wenn der Weg nach vorne so holprig ist. Und schon gar nicht hilft es, wenn wie bei den Gegentoren erst Ballverluste und in der Folge schlampiges Verteidigen Räume öffnen. Gerade beim 0:2 waren die Augsburger Defensivspieler passiver und zweikampfschwächer als so manches Kind beim Aufsammeln der Süßigkeiten bei den gestrigen Rosenmontagszügen.

Fredrik Jensen stand erstmals nach dem Rückrundenauftakt gegen Dortmund wieder in der Startelf. Mit seinem laufintensiven Spiel sollte er in vorderster Front die Leverkusener beim Spielaufbau ärgern. Wenn die mit zunehmender Spielzeit müde oder genervt sind, sollte der eingewechselte Ruben Vargas für spielerische Glanzlichter und Abschlüsse sorgen. Dumm nur, dass nach seiner Einwechslung sofort das 0:2 fiel und der Plan hinfällig war. Immerhin zeigte der Schweizer ein weiteres Mal, dass er für neuen Schwung sorgen kann. „Er hat sich empfohlen, demnächst wieder in der Startelf zu stehen“, sagte Schmidt.

FCA-Trainer Schmidt sieht positive Entwicklung - Fortschritte dauern zu lang

Trotz des 0:2 und der vierten Niederlage in der Rückrunde sieht der FCA-Trainer die Entwicklung positiv. „Es geht in eine gute Richtung, aber zu wenig schnell für uns“, sagte Schmidt. Die Teams im Keller punkten regelmäßiger als der FCA, so kann der vermeintliche komfortable Vorsprung nach unten schnell aufgebraucht sein.

„Im Heimspiel gegen Gladbach sind wir jetzt stark gefordert“, sagte Schmidt. Man müsse das Positive suchen, so Schmidt – „ohne sich anzulügen“. Zum Beispiel den Effekt der Fünferkette, dass die Zwischenräume, in denen sich Havertz und Diaby gerne tummeln, recht gut zugestellt waren. „Das geht in die richtige Richtung und gibt uns Stabilität“, sagte Schmidt. Oder dass der Härtetest für das neue System weitgehend geglückt sei. „Das war schon ein Risiko, das in Leverkusen zu testen“, gab Schmidt zu.

Martin Schmidt will an FCA-Taktik festhalten: "Das System ist drin"

Immerhin sei sein Team nun variabler geworden und habe künftig die Möglichkeit, während der Spiele von einer Vierer- auf eine Fünferkette umzustellen. „Das System ist drin“, meinte Martin Schmidt. Jetzt muss ihm noch gelingen, wieder fußballerische Klasse ins Team zu bringen. Nur defensiv geht es auf Dauer nicht.

