Marwin Hitz und der kaputte Elfmeterpunkt

Der Augsburger Torhüter sicherte vor vier Jahren dem FCA mit einer Unsportlichkeit einen 1:0-Sieg beim 1. FC Köln

Von Robert Götz

Wenn man ein wenig der Statistik glaubt, dann müssen sich die Fans des FC Augsburg vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln keine Sorgen machen. Der FCA ist seit neun Bundesligaspielen gegen die Rheinländer ungeschlagen, die Kölner haben nicht einmal gegen den FC Bayern oder Borussia Dortmund eine schlechtere Bilanz (1-4-5).

Gerade im Kölner RheinEnergie-Stadion gab es dabei schon einige erinnerungswürdige Duelle. Dazu gehört nicht unbedingt das vorerst letzte vom 27. Januar 2018. Da bescherten Torschütze Caiuby und eine überragender Torhüter Marwin Hitz dem FCA beim 1:1 gegen damals abgeschlagenen Tabellenletzten einen unspektakulären Punkt. Köln stieg am Ende der Saison ab.

Das Spiel, das aber am meisten Emotionen bei den Fans beider Lager hervorrief, ist fast genau vier Jahre her. Am 5. Dezember 2015 ließ sich in der 56. Minute Anthony Modeste nach einer leichten Berührung im FCA-Strafraum zu Boden sinken. Die FCA-Spieler reklamierten heftig, Torhüter Marwin Hitz handelte. Er zertrampelte den Elferpunkt mit seinen Stollen. Modeste rutschte aus und scheiterte an Hitz. Augsburg siegte am Ende 1:0 durch ein Tor von Raul Bobadilla. Doch mediales Thema war danach nur die Aktion von Hitz. Für die Kölner Fans war der Augsburger Torhüter, der jetzt in Dortmund spielt, von da an Feindbild Nummer eins und er blieb ein Stachel im Kölner Herz.

Die Kölner Sportstätten-GmbH schickte Hitz eine Rechnung über 122,92 Euro für die Reparatur des Rasens. Hitz spendete die Summe an eine Kölner Kinderklinik.

Der FCA konterte schlitzohrig und schickte der Sportstätten GmbH zusätzlich noch einen Rasenmäher des Sponsors Alko. Übrigens, auch beim 1:1 im Januar 2018, also drei Jahre nach seiner Tat, wurde Hitz noch gnadenlos ausgepfiffen.

