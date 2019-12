vor 35 Min.

Max und Niederlechner sind ein perfektes Duo - mit einem besonderen Ritual

Plus Die beiden FCA-Spieler stehen stellvertretend für die Augsburger Siegesserie - spätestens seit Beginn ihres Frühstück-Rituals. Reicht das auch gegen Leipzig?

Von Robert Götz

Natürlich waren Philipp Max und Florian Niederlechner wieder einen Tag vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf gemeinsam mit ihren Frauen in der Augsburger Innenstadt frühstücken gewesen, so wie sie es seit dem 1:0-Sieg in Paderborn immer machen. Fußball-Profis sind oft abergläubisch, halten an Ritualen fest. So gab es wie immer zum Abschluss eine Portion Pancakes für alle. Und es klappte wieder. Der FCA gewann am Dienstagabend hoch verdient mit 3:0 (1:0).

„Die Pancakes sind wohl unser Glücksbringer“, scherzte Niederlechner nach dem fünften Sieg im sechsten Spiel. Hauptverantwortlich dafür waren – Max und Niederlechner. Der Stürmer hatte Max’ Treffer zum 1:0 (32.) eingeleitet, es war der Dosenöffner gegen die defensiv eingestellten Düsseldorfer. Das 2:0 (61.) durch Tin Jedvaj bereitete Max mit einer genauen Ecke vor. Den Schlussstrich zum 3:0 (72.) zog Max mit einem Freistoß, der Fortunen-Torhüter Zack Steffen durch die Arme glitt, selbst. Max, 26, und Niederlechner, 29, stehen sinnbildlich für die erfolgreiche Serie des FC Augsburg. Max hat nun sechs Tore geschossen und vier vorgelegt. Ein Top-Wert, nicht nur für einen Defensivspezialisten. Für Jedvaj ist Max sogar der zukünftige Nationalspieler. „Philipp ist zurzeit der beste deutsche Linksverteidiger.“ Schon vor etwas mehr als einem Jahr war die Diskussion aufgekommen, doch Bundestrainer Joachim Löw ließ den Linksverteidiger links liegen. Ob er sich jetzt umstimmen lässt? FC Augsburg: Das Team scheint sich gefunden zu haben Statistisch gesehen wäre auch Florian Niederlechner ein Kandidat für Löw. Mit sieben Toren und neun Vorbereitungen ist er einer der besten deutschen Scorer hinter Timo Werner, (24), aber noch vor Marco Reus (13). Doch der gebürtige Oberbayer ist erst einmal froh, beim FCA zeigen zu können, dass er durchaus ein veritabler Bundesliga-Stürmer sein kann: „Ich bin gesund, bin topfit, kann laufen und hab jetzt viel Selbstvertrauen.“ Doch sowohl Max als auch Niederlechner wollen ihre Person gar nicht so in den Vordergrund gerückt sehen. Beide verweisen auf das funktionierende Team, das sich nach einem Rumpelstart gefunden hat. Nur gemeinsam sei man stark. Nun greifen die Rädchen beim Pressing, beim schnellen Umschaltspiel ineinander, hat die Defensive um Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw kaum noch Lücken. FCA-Trainer Martin Schmidt und Manager Stefan Reuter hatten lange um Geduld geworben, jetzt scheint die Mannschaft die Versprechungen einlösen zu können. Selbst das Spiel mit dem Ball klappte gegen die Fortunen phasenweise sehr ansehnlich. „Das war heute unsere Reifeprüfung“, erklärte Schmidt nach der konzentrierten Leistung. Kann der FCA auch Tabellenführer Leipzig gefährlich werden? Und so kommt es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Vorrundenabschluss bei RB Leipzig zum Duell der Teams der Stunde. Denn nur der Tabellenführer kann zuletzt die gleiche Bilanz wie der FCA vorweisen. Doch Schmidt bleibt trotz aller Lobeshymnen bescheiden, wenn auch selbstbewusst: „Ich weiß schon, wer Favorit ist, aber wir wollen noch einen raushauen.“ Und sollte das Duo Max/Niederlechner weiter so gut funktionieren, könnte es schon bald gesprengt werden. Beim bodenständigen Niederlechner, der erst im Sommer aus Freiburg kam und bis 2024 unterschrieb, um auch näher an seiner Heimat Ebersberg in Oberbayern zu sein, droht da kaum Gefahr. Philipp Max (Vertrag bis 2022) hatte hingegen schon im Sommer keinen Hehl daraus gemacht, gerne bei einem größeren Klub zukünftig zu spielen. Es könnte durchaus sein, dass sich Niederlechner bald einen anderen Frühstückspartner suchen muss. Sehen Sie auch: Der FCA-Talk im Video: Wie lange spielt Philipp Max noch in Augsburg? Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

