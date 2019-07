vor 21 Min.

Mehr als 30 Grad im Trainingslager: Wie der FCA mit der Hitze umgeht

Im Tiroler Trainingslager herrschen Temperaturen von weit über 30 Grad. Martin Schmidt fordert dennoch viel von seinen Spielern.

Von Robert Götz

Es wird immer heißer im Trainingslager des FC Augsburg. Am vierten Tag in Bad Häring in Tirol stieg das Thermometer auf dem Trainingsplatz des FC BW Bad Häring schon um 10 Uhr auf über 30 Grad. Doch Trainer Martin Schmidt konnte, bis auf oft eingestreuten Trinkpausen, darauf keine Rücksicht nehmen. Natürlich wurde der Fitnesszustand jedes Spielers individuell überwacht, damit es keine Überbelastung gibt, doch der FCA steht mitten in der Vorbereitung.

Nach der intensiven Aufwärmeinheit auf dem Nebenplatz mit verschiedenen Stationen (Medizinball, Theraband und Gummiseile) feilte Schmidt beim 6:6 mit einem neutralen Mittelfeldspieler auf einem kleinen Spielfeld intensiv am Pressing und Gegenpressing nach Ballverlust im Mittelfeld. Da wurde auch mal Ruben Vargas von Schmidt in Englisch gerüffelt, da gab es aber auch Streicheleinheiten für Simon Asta nach einem erfolgreich abgeschlossenen Angriff.

Danach gab es noch eine Spielform in einer Hälfte des Platzes. "Jetzt geht es ums Toreschießen", forderte Schmidt Abschlussqualitäten. "Wir spielen auf die Kiste, achtet auf das Anlaufverhalten. 6 gegen 6, es ist alles erlaubt", gab Schmidt seinen Spielern mit auf dem Weg. Dazwischen ließ er immer wieder Flanken einbauen, um die Konzentration des abwehrenden Teams hochzuhalten.

Das FCA-Training verfolgte ein prominentes Quintett

Alles unter den Augen von Stefan Reuter (FCA-Geschäftsführer Sport), FCA-Chef Klaus Hofmann, Michael Ströll (Geschäftsführer Finanzen), Chefscout Timon Pauls und Ex-Bayer-Trainer Heiko Herrlich, der das anspruchsvolle Training seines Kollegen den zweiten Tag in Folge beobachtete.

Schatten ist wertvoll: Hier sitzen Tim Civeja, Marek Suchy, Tim Rieder und Stefano Russo (von links) im Kühlen, während Co-Trainer Sartori eine Einheit überwacht. Bild: Klaus Rainer Krieger

Denn Schmidt forderte an diesem Vormittag 90 Minuten lang physisch und psychisch viel von seinen Spielern. Es geht langsam in die Phase, in der die Feinheiten herausgearbeitet werden. Die wird Schmidt bei den Testspielen am Donnerstag (19 Uhr) in Innsbruck gegen Galatasaray Istanbul und am Freitag (18 Uhr/Schwaz) gegen den FC Villarreal schon sehen wollen, auch wenn die Spritzigkeit nach den heißen Übungseinheiten in Bad Häring noch fehlen wird. Beide Spiele werden über Live-Stream übertragen.

