Mehrere Spieler verletzt - Hinteregger wird in Salzburg behandelt FC Augsburg

Spezialisten aus seiner Heimat sollen die Genesung von Martin Hinteregger vorantreiben. Sorgen bereiten beim FC Augsburg noch Finnbogason und Khedira.

Auf dem Trainingsplatz des SV Längenfeld geht es mitunter ziemlich zur Sache an diesem Samstag. Augsburgs Kapitän Daniel Baier und Mittelfeldkollege Rani Khedira rauschen aneinander. Während Baier die Trainingseinheit bis zum Ende mitmacht, humpelt Khedira mit einer Knieblessur vom Rasen. Trainer Manuel Baum beurteilt dies weniger als Auswüchse des gesteigerten Konkurrenzkampfes, vielmehr interpretiert er dies als gewünschten Einsatzwillen. „Das spricht für das Trainingsniveau, keiner nimmt sich raus. Ich finde es super, wenn sie hart in die Zweikämpfe gehen.“

Während im Trainingslager in Mals der Fokus auf den körperlichen Grundlagen gelegen hatte, arbeitet Baum im Ötztal an taktischen Feinheiten. Baum fordert von seinen Spielern ein hohes Maß an Flexibilität, um seine Idee vom schnellen Umschaltspiel umsetzen zu können. Mit dem nahenden Pflichtspielstart wachse bei den Spielern das Bewusstsein für den Ernstfall. „Das spürt man“, betont Baum.

23 Bilder Eindrücke vom ersten Tag im FCA-Trainingslager in Tirol Bild: Klaus Rainer Krieger

Etliche FCA-Spieler sind angeschlagen

Auf dem Weg zu seiner Stammformation muss der Trainer noch improvisieren. Derzeit geht er bei keinem Spieler ein Risiko ein, etliche Kicker plagen sich mit Verletzungen, sind angeschlagen, üben teils mit reduziertem Pensum oder gar nicht. Am Vormittag drehen Kilian Jakob, Jeffrey Gouweleeuw und Jan-Ingwer Callsen-Bracker lockere Laufrunden, auch Caiuby trainiert noch nicht komplett mit der Mannschaft. Am Nachmittag setzt sich dieses Prozedere fort.

Einige Profis haben sich gar nicht erst vom Hotel zum Trainingsplatz bewegt, im Fitnessbereich der Unterkunft erholt sich etwa Konstantinos Stafylidis von muskulären Problemen. Nicht auf dem Platz befindet sich zudem Alfred Finnbogason. In der ersten Einheit in Tirol knickte er mit dem Fuß um. Baum geht davon aus, dass der Isländer nicht allzu schwer verletzt ist, man müsse aber abwarten.

Andere Spieler bereiten mehr Sorge, auch wenn sie sich auf dem Weg der Besserung befinden. Neuzugang Fredrik Jensen hat eine Entzündung im Knie, wobei sich sein Zustand stetig verbessert. Der 20-Jährige soll Anfang der Woche in Tirol eintreffen, zuvor soll der Ursache für die Verletzung auf den Grund gegangen werden. „Er fühlt sich gut“, sagt Baum. „Primärziel ist, dass man herausfindet, was es ist.“ Nicht mehr ins Trainingslager nachreisen wird Jan Moravek, der sich in Augsburg wegen Blockaden im Rücken plagt, die in die Beinmuskulatur ausstrahlen.

Martin Hinteregger lässt sich in Österreich behandeln

Hoffnungen hegt Baum noch bei Martin Hinteregger, der sich inzwischen in Österreich befindet. Beim 25-Jährigen war ein Knochenmarködem im Sprunggelenk festgestellt worden. Der Innenverteidiger lässt sich in Absprache mit dem Klub von Spezialisten aus dem Raum Salzburg behandeln. Am Nachmittag verletzte sich noch Maurice Malone, mit einer Kniebandage humpelte der Nachwuchsspieler vom Rasen.

Ob Takashi Usami zu seinen Augsburger Mitspielern stoßen wird, darf bezweifelt werden. Der Japaner hatte deutlich gemacht, nicht mehr für den FCA spielen zu wollen. Stattdessen hofft der 26-Jährige auf eine Einigung zwischen den Verantwortlichen aus Augsburg und Düsseldorf. Zum Zweitligaaufsteiger war Usami in der vergangenen Saison ausgeliehen.

