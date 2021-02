vor 18 Min.

Mit Suchy und Gumny: Mit dieser Startelf will der FCA in Leipzig punkten

Nach einem Sieg in sechs Partien steht der FC Augsburg gegen RB Leipzig unter Druck. Trainer Heiko Herrlich hat sich für dieses Anfangsformation entschieden.

Von Johannes Graf

Zweifelsohne bevorzugen Fußballprofis eine andere Witterung: Acht Grad minus laden nicht unbedingt zum Kicken ein. Doch auf die Begleitumstände können Trainer Heiko Herrlich und seine Mannschaft dieser Tage wenig Rücksicht nehmen. Einerseits müssen auch die Spieler von RB Leipzig ran, andererseits ist nicht die Zeit des Jammern. Nach einem Sieg in sechs Spielen sind beim FC Augsburg echte Kerle gefragt, die sich gegen die sportliche Krise stemmen.

Genau das hatte Herrlich jüngst gegen den VfL Wolfsburg vermisst. Dass sich seine Spieler nicht kampflos in ihr Schicksal ergeben. Der Trainer betonte: "Für diese Mentalität habe ich die Mannschaft oft gelobt. Das müssen wir in Zukunft wieder so machen, wie es in den Spielen davor war. Das ist ganz wichtig und elementar. Da stehen wir alle in der Verantwortung."

RB Leipzig und FC Augsburg treffen zum dritten Mal in der Saison aufeinander

Auf den FCA wartet eine schwere Aufgabe, wenn um 20.30 Uhr angepfiffen wird (live auf DAZN). RB Leipzig gilt derzeit als ärgster Verfolger des FC Bayern München. Einen Ausrutscher will die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann tunlichst vermeiden, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. In dieser Saison trafen die Teams einmal in der Bundesliga (0:2)und einmal im DFB-Pokal (0:3) aufeinander, beide Male setzten sich die Leipziger souverän durch. Herrlich weiß um die Stärke des Gegners: "Wichtig ist, dass wir diesmal die Mitte finden, aus einer guten Kompaktheit gut verteidigen und solange wie möglich zu Null spielen."

Heiko Herrlich muss auf Iago und Alfred Finnbogason verzichten

Auf die verletzten Iago, Felix Uduokhai, Alfred Finnbogason muss Herrlich verzichten, Raphael Framberger und Jan Moravek rücken hingegen nach überstandener Verletzung wieder in den Kader. Wen er aufbietet, wollte Herrlich nicht ausführen, der Gegner sollte möglichst spät in Kenntnis gesetzt werden. Er betonte lediglich: "Natürlich versuchen wir vor jedem Spiel das Bestmögliche für den Gegner vorzubereiten und mit der bestmöglichen Mannschaft aufzulaufen."

FCA: Gikiewicz - Oxford, Gouweleeuw, Suchy - Gumny, Strobl, Gruezo, Pedersen - Caligiuri, Benes, Hahn

Ersatzbank: Koubek, Framberger, Moravek, Khedira, Richter, Vargas, Gregoritsch, Civeja, Niederlechner

