vor 36 Min.

Mit dieser Aufstellung will der FCA bei Arminia Bielefeld gewinnen

Augsburgs Trainer Heiko Herrlich steht an der Seitenlinie.

Gegen den Aufsteiger will die Mannschaft von Heiko Herrlich einen "Big Point" auf dem Weg zum Klassenerhalt machen. Einige Spieler fehlen dem FCA aber.

Es könnte ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt und ein wesentlicher Beitrag für ein ruhiges Weihnachtsfest beim FC Augsburg werden: Wenn die Mannschaft von Heiko Herrlich am Mittwochabend bei Aufsteiger Arminia Bielefeld antritt, kann das Ziel nur ein Sieg sein. In diesem Fall würde der FCA seinen Abstand auf die Ostwestfalen auf neun Punkte ausbauen.

Die Partie ist nach dem 2:2 im Heimspiel gegen den FC Schalke das zweite Treffen gegen einen Abstiegskandidaten innerhalb von nur vier Tagen. Gegen Königsblau hätte ein defensiv eingestellter FCA beinahe die Blamage einer Niederlage einstecken müssen, doch Marco Richter glich in der Nachspielzeit aus.

Der FC Augsburg soll gegen Arminia Bielefeld mutiger auftreten

Kritik daran, dass seine Taktik mit drei nominellen defensiven Mittelfeldspielern zu mutlos gewesen wäre, wies Heiko Herrlich auf der Pressekonferenz vor der Partie zurück: "Natürlich wollten wir gegen Schalke mutiger in der Anfangsphase nach vorne spielen, die Zwischenräume waren da. Der letzte Pass hat aber nicht funktioniert." Gegen Bielefeld soll dies nun besser werden.

Florian Niederlechner sah gegen Schalke die gelb-rote Karte. Bild: Tim Groothuis, Witters

Florian Niederlechner fehlt dem FCA wegen einer Sperre

Verzichten muss Herrlich dabei auf Florian Niederlechner. Der Stürmer musste gegen Schalke mit einer gelb-roten Karte das Feld verlassen und ist auch heute Abend noch gesperrt. Für ihn rutscht Marco Richter in die Startelf.

Marco Richter war gegen den FC Schalke der unglückliche Held des FC Augsburg: Nach seiner Einwechslung gelang dem in dieser Saison lange verschmähten Angreifer zuerst der Ausgleich, wenig später hatte Richter sogar die Chance zum Siegtreffer. Dennoch musste Richter kurz danach wieder das Feld verlassen. Die erneute Auswechslung - eine Höchststrafe für jeden Fußballer - begründete Herrlich mit taktischen Gründen. Überzeugt haben dürfte das seinen Spieler nur bedingt.

Das ist die Aufstellung des FCA gegen Bielefeld: Rafal Gikiewicz, Jeffrey Gouweleeuw, Rani Khedira, Michael Gregoritsch, Felix Uduokhai, Daniel Caligiuri, Marco Richter, Carlos Gruezo, Raphael Framberger, Tobias Strobl, Reece Oxford.

Weiterhin fehlen der Brasilianer Iago und Außenbahnspieler André Hahn, der an Covid-19 erkrankt ist und sich weiterhin in häuslicher Isolation befindet. (eisl)

Florian Eisele (links) und Robert Götz im Gespräch. Video: AZ

