Mit dieser Aufstellung will der FCA gegen den SC Freiburg antreten

Florian Niederlechner soll heute gegen seinen Ex-Klub Freiburg vorangehen. Die Aufstellung des FC Augsburg gegen die Breisgauer finden Sie hier in der Übersicht.

Gegen den SC Freiburg will der FC Augsburg die 0:5-Klatsche gegen Frankfurt wettmachen. Trainer Schmidt appelliert an die Mentalität der Spieler. Die Aufstellung.

Das 0:5-Debakel des FCA gegen Frankfurt am vorvergangenen Freitag war eine Enttäuschung für Trainerteam und Fans - und auch die Spieler bekamen in den letzten Tagen noch einmal zu spüren, wie sehr eine solche Niederlage die Stimmung verschlechtern kann. Nach zwei freien Tagen zu Beginn der Woche nahm FCA-Coach Martin Schmidt die Mannschaft im Training und vor der Presse zusätzlich in die Pflicht.

Der FCA will gegen Freiburg eine Reaktion auf das Frankfurt-Spiel zeigen

Im Spiel gegen den SC Freiburg (Samstag, Anpfiff 15.30 Uhr/Sky) soll sich vieles ändern, besonders aber pocht Schmidt auf einen Mentalitätswandel bei seinen Schützlingen. "Wir wollten sehen: Wer ist hungrig? Wer geht in die Zweikämpfe? Wer kniet sich rein? Wer geht die Extra-Meter, die wir jüngst in den Spielen weggelassen haben?", fasst der Schweizer seine Trainingsbeobachtungen zusammen.

Ein Spieler, auf den sich alle Augen richten werden, ist Florian Niederlechner. Der Ex-Freiburger, der gegen Frankfurt eine eher schwache Leistung gezeigt hatte, soll gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber vorangehen. Im Hinspiel im vergangenen September hatte Niederlechner den 1:1-Ausgleich besorgt, damals gleichzeitig der Endstand.

Vor Freiburg-Spiel: FCA-Coach Schmidt erteilt Rechenspielen eine Absage

Und auch etwaigen tabellarischen Rechenspielen im Umfeld der Mannschaft dürfte Schmidt in dieser Woche eine klare Absage erteilt haben. Die Haltung ist klar: Der Blick geht trotz 26 Punkten nicht nach oben, wo Freiburg mit 32 Punkten knapp hinter den europäischen Plätzen liegt. Stattdessen hat Schmidt die Abstiegszone im Blick, auf die der FCA aktuell neun Punkte Vorsprung hat.

Verzichten muss der FC Augsburg gegen Freiburg auf die Langzeitverletzten Simon Asta und Julian Schieber sowie Torhüter Fabian Giefer. Bis zuletzt waren auch Jeffrey Gouweleeuw und Philipp Max fraglich. Sie sind nach überstandener Grippe aber dabei.

Gegner Freiburg will indessen den Aufwärtstrend nach dem Sieg gegen Hoffenheim fortsetzen. Nach zwei vermeidbaren Niederlagen gegen Köln und Paderborn hatte der SC gegen die Kraichgauer etwas glücklich mit 1:0 gewonnen. (AZ)

FC Augsburg vs. SC Freiburg: So will der FCA heute spielen

Aufstellung: Koubek - Lichtsteiner, Gouweleeuw, Jedvaj, Max - Khedira, Baier - Iago, Richter - Finnbogason, Niederlechner

