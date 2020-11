vor 17 Min.

Mit dieser Startelf tritt der FCA gegen Borussia Mönchengladbach an

FCA-Trainer Heiko Herrlich setzt in der Startelf des FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach auf die bewährten Kräfte.

Wenn der FCA heute in Mönchengladbach antritt, trifft das Team von Heiko Herrlich auf einen starken Gegner. Wer spielt von Beginn? Das ist die FCA-Startelf.

Heiko Herrlich gibt sich kampfesmutig. In der Pressekonferenz vor dem Spiel des FC Augsburg am Samstag in Mönchengladbach sagte der Trainer des FC Augsburg: "Da kommt eine große Mannschaft auf uns zu. Trotzdem werden wir versuchen, sie zu ärgern." Um gegen das Team von Trainer Marco Rose zu bestehen, müsse der FCA kompakt stehen und gut gegen den Ball arbeiten. Erst im eigenen Ballbesitz könnten die Spieler des FC Augsburg für Torgefahr sorgen.

Doch das war zuletzt nicht immer gelungen. Gerade gegen Hertha BSC stockte das Spiel nach vorne gewaltig. Umso spannender bleibt es, welche Spieler des FC Augsburg heute gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Platz stehen werden. Um sich für die Aufstellung letzte Schlüsse zu ziehen, beobachtete FCA-Coach Heiko Herrlich seine Spieler beim Abschlusstraining am Freitagnachmittag noch einmal genau.

Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg: Welche Spieler sind fit für die Startelf?

Verletzungssorgen plagen den FC Augsburg derzeit kaum. Die Nationalspieler des FCA waren allesamt gesund nach Augsburg zurückgekommen. So wird der isländische Stürmer Alfred Finnbogason in der Startelf des FC Augsburg stehen, der von den Spielen mit dem Nationalteam zurückgekehrt ist. Gleiches trifft auf Iago zu, der beim Testspiel gegen Karlsruhe vor gut einer Woche noch geschont worden war, nun aber wieder im Training ist.

Ein weiteres Spiel Pause gibt es für den Rechtsverteidiger Raphael Framberger, der nach seiner Faszienverletzung zwar am Donnerstag erstmals wieder mittrainiert hat. Ein Einsatz im Bundesligaspiel käme nun aber noch sehr früh, weshalb wohl eher Robert Gumny noch eine weitere Bewährungschance auf der Position erhält. (AZ)

FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach: Das ist die FCA-Startelf

Das ist die Aufstellung des FC Augsburg:

Gikiewicz, Gumny, Gouweleeuw, Niederlechner, Khedira, Vargas, Uduokhai, Caligiuri, Iago, Finnbogason, Strobl

Bank: Koubek, Suchý, Gregoritsch, Richter, Hahn, Framberger, Oxford, Petkov

