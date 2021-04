Mit dieser Startelf will der FC Augsburg in Frankfurt bestehen

Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Bielefeld wird die Kritik an Trainer Heiko Herrlich lauter. Der ist gezwungen, seine Startelf umzubauen.

Zwischenzeitlich schien sich der FC Augsburg schon der größten Sorgen entledigt zu haben - doch nach dem 0:0 gegen Bielefeld ist der FCA keinesfalls sicher gerettet. Sieben Punkte trennen den Verein von der Berliner Hertha auf dem Relegationsplatz, Augsburg hat zudem ein relativ schweres Restprogramm. Die Stimmung ist gerade stark ausbaufähig. Nach dem trost- und torlosen Remis gegen Bielefeld übte FCA-Präsident Klaus Hofmann deutliche Kritik an Mannschaft und Trainer Heiko Herrlich.

Hofmann bezeichnete in der ARD-Sportschau das 0:0 als "weitere Episode unansehnlicher Leistungen in dieser Saison" - ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Spieler und Trainer. Vor allem der Umstand, dass sich Herrlich bei seiner Taktik an den biederen Aufsteiger aus Bielefeld orientiert hatte und der FCA selbst gegen die Arminia nur eine einzige richtige Torchance durch Vargas hatte, dürfte Hofmann nicht gefallen haben. Heiko Herrlich gibt sich angesichts der Kritik gelassen.

FCA-Trainer Herrlich kann die Kritik von Präsident Hofmann nachvollziehen

Die Aussagen von Hofmann empfindet er als "berechtigt" und fügt in Richtung seines Präsidenten an: "Er hat das Recht, sich zu äußern." Allerdings sollte Herrlich, wenn er über den Sommer hinaus beim FC Augsburg beschäftigt sein will, nicht viele weitere blutleere Vorstellungen wie gegen Bielefeld folgen lassen.

Florian Eisele und Robert Götz besprechen im FCA-Talk die Lage beim FC Augsburg.

Gegen Eintracht Frankfurt muss der Coach notgedrungen auf einige Spieler verzichten: Die Mittelfeldspieler Rani Khedira und Daniel Caligiuri fehlen wegen der fünften gelben Karte, Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw ist wegen seiner Kopfverletzung aus der Partie gegen Bielefeld bis kurz vor Anpfiff fraglich gewesen und sitzt nur auf der Bank. Eine Gelbsperre droht zudem jeweils bei Tobias Strobl, Raphael Framberger und Felix Uduokhai, weswegen nur Uduokhai von Beginn an spielt.

Eintracht Frankfurt will das 0:4 gegen Gladbach vergessen machen

In Frankfurt wird der FC Augsburg auf eine Mannschaft treffen, die das 0:4 vom vergangenen Wochenende gegen Mönchengladbach vergessen machen und die nötigen Punkte für die Champions League einfahren will - alles andere als eine leichte Aufgabe.

FC Augsburg: Gikiewicz - Pedersen, Oxford, Uduokhai, Gumny - Richter, Gruezo, Benes, Suchy, Morávek - Niederlechner

Bank: Koubek, Gouweleeuw, Vargas, Iago, Jensen, Finnbogason, Hahn, Framberger, Strobl

