vor 59 Min.

Nach Ausleihe: Frankfurt will Martin Hinteregger fest verpflichten

Martin Hinteregger (Mitte) hat in Frankfurt eine neue sportliche Heimat gefunden. Er jubelt mit Luka Jovic und Filip Kostic. Die Eintracht will ihn fest verpflichten.

Kehrt Martin Hintereggers nie wieder zum FCA zurück? Es sieht so aus. Eintracht Frankfurt will die Leihgabe des FC Augsburg fest verpflichten.

Eintracht Frankfurt will Leihspieler Martin Hinteregger langfristig unter Vertrag nehmen. Hinteregger war in der Winterpause vom FC Augsburg an den Main gewechselt.

Ex-FCA-Spieler Martin Hinteregger soll fest bei Eintracht Frankfurt spielen

Der Verteidiger war nach einem Zerwürfnis mit seinem damaligen Trainer Manuel Baum von den Schwaben gekommen, bei denen er noch einen Kontrakt bis 2021 hat.

Der Wechsel auf Leihbasis vom FC Augsburg zu Eintracht Frankfurt war für Martin Hinteregger nicht ohne Zwischengeräusche verlaufen. In einem Interview hatte der ehemalige Innenverteidiger des FCA mächtig polarisiert. Mit seiner Aussage, er könne nichts Positives über Trainer Manuel Baum sagen, provozierte der Innenverteidiger seine Suspendierung in Augsburg.

Offenbar fühlt sich der 26-jährige Österreicher bei Eintracht Frankfurt so richtig wohl. Er scheint in der Stadt am Main eine neue sportliche Heimat gefunden zu haben und ist Stammspieler.

So wohl fühlt sich Martin Hinteregger bei Eintracht Frankfurt

Hinteregger sagte im März in einem Interview, er wisse unter Frankfurts Trainer Adi Hütter endlich wieder, was von ihm verlangt werde. Wenn der Trainer ihn verstehe und wisse, wie er ihn anpacken müsse, bekäme er einen Top-Verteidiger, so Hinteregger. Heißt: In Augsburg war dies offenbar nicht der Fall.

Ebenfalls langfristig bei der Eintracht bleiben, sollen die Leihgaben Kevin Trapp und Sebastian Rode. "Die drei Spieler wollen wir auf jeden Fall halten", sagte Bruno Hübner, Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten, am Dienstag. "Alle drei Spieler haben selbst auch gesagt, dass sie bleiben wollen."

Nationaltorwart Trapp steht noch ein weiteres Jahr beim französischen Erstligisten Paris Saint-Germain unter Vertrag. Er war vor vier Jahren von Frankfurt für rund neun Millionen Euro zu PSG gewechselt. Mittelfeldakteur Rode ist bis 2020 an Borussia Dortmund gebunden. (dpa/AZ)

