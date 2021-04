Nach Gikiewicz-Patzer: Der FCA verliert beim Tabellenletzten Schalke mit 0:1

Herrlich blamiert uns vor ganz Deutschland ! Framberger verwechselt die Sportart !!!



Dieses Spiel hat uns wie kein anderes in dieser Saison aufgezeigt, dass der FCA spielerisch, die schlechteste Mannschaft der Liga ist. Kein Konzept , kein System und keine Idee. Einfach Plan - und Strukturlos.



Herrlich kastriert diesen Verein Woche für Woche !



Gegen keine Mannschaft wurde in dieser Saison eine überzeugende Leistung abgeliefert !

Herrlich schafft es selbst auch nicht , gegen Schalke 04 ( 12 Spiele ohne Sieg, 5 Heimspiele ohne Tor ) die Mannschaft so einzustellen , dass ein Konzept und eine Struktur zu erkennen ist.



Wir haben 28 Spieltage gespielt und dieser Trainer hat diese Mannschaft in jedem Teil schlechter gemacht . Keinerlei System , kein Konzept - einfach einfallslos. Er wechselt gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten einen Strobl ein, anstatt offensiv und mutig von Anfang aufzustellen. Wenn Fans im Stadion wären , würden die ihn vom Hof jagen !!!



Die Aussenwirkung ( das mag jetzt oberflächlich klingen) von Herrlich ist katastrophal. Er steht emotionslos , ohne Gestik - und Mimik ( anschliessend auf der PK auch) an der Seitenlinie. Dann ziehen Sie sich bitte doch einen FC Augsburg Trainingsanzug an oder einen FCA Pullover und verkörpern die Werte für welche dieser Verein (mal ) gestanden hat.



Dieser FCA ist wirklich spielerisch der schwächste FCA, seit dem Abgang von Baum. Es ist wirklich peinlich , wie er unseren FCA heute vor ganz Fussball Deutschland dargestellt hat.



Es fällt auf , dass man gegen den FCA nichts anderes machen muss , als sich hinten reinzustellen, da die spielerische Armut und Ideenlosigkeit des FCA sich selbst schlägt.Der FCA spielt wie beim Handball hin und her. Wenn sie nicht weiterkommen, kommt ein langer Ball ins leere. Dementsprechend geht ein Framberger auch am Boden absichtlich mit der Hand zum Ball. Vielleicht haben ihm die vielen Querpässe aufs Gehirn geschlagen und er denkt er sei im Handball.



Furchtbar!!

Antworten Melden Permalink