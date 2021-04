Nach Gikiewicz-Patzer: Der FCA verliert gegen Schalke mit 0:1

Diese manschaft hat wenig kampfgeist...kein intresse ahn was FCA IST:::WAS DIE TUGENDE SIND UBER JAHREN HINWEG:::DER MAN WAS DIESE UBER JAHREN AHN LEBEN GEHALTEN HAT IST WEG::::UNSERE CAPITAIN DANIEL BAIER:::GLAR AUCH EIN ALTERE::ABER EIN KAMPFER:::::DIE MEISTEN WAS JETZ DAS SIND HAB NUR IHRE KONTO IHN BLICK:::NICHT WAS MIT DER FCA PASSIERT::::DER TRAINER FRAGE IS LANGST UBER FALIG::::MIT SO EIN LEISTUNG UND DANN ES SCHON ZU REDEN:::DA STIMMT WAS NICHT:::KEIN GLARE HARTE WORTE NICHTS::::& PUNKTE FROM RELEGATION::::BIELIEFELD FOR DER BRUST:::UND LETZE SPIELTAG IST IHN MUNCHEN BEI BAYERN::::HELLO NICHTS IST GERETTET:::NICHTS IST GUT::::HERR REUTER HATTE AUCH SEIN JOB NICHT GEMACHT:::DAS SCHON LANGE NICHT MEHR:::/ MILLIONEN FUR EIN FLIEGE FANGER::::JETZ DER ZWEITE BESTE TORWART DER LIGA UND KEIN REDE VON VERLANGERUNG SEIN VERTRAG;;;;RAFFA IST WAS UNSERE ASCH AUS DER FEUER HALT::::ES IST ZEIT FUR HARTE GLARE WORTE:::DIE MANSCHAFT IS JETZ DRAN IHRE JOB ZU MACHEN::::UND WANN WIR ES SCHAFFEN DIE KLASSENERHALT :::DAN ES IST ZEIT FUR EIN SAUBERUNGS AKTION:::GENUG IST GENUG::::WIR LEIDEN ALL MIT DIE JETIGE UMSTANDE:::LEHER STADIUM HAT NICHTS MIT LEEHRE LEISTUNG ZU TUN::::VAST KEINE STURMER TORE::::EIN EWIG VERLETZE STURMER ZEIT JAHREN::::BISHER GLUCK UND DER FUSSBALL GOTT HAT UNS GERETTET::::BITTE NOCH EINMAL:::DAN ES IST ZEIT FUR GROSSE ANDERUNGEN

