"Nach Größerem streben": FCA-Trainer Schmidt findet Wechselwunsch von Max positiv

Plus Philipp Max will zu einem Top-Klub wechseln. Sein Coach beim FC Augsburg erklärt, warum er darin einen Vorteil für beide Seiten sieht.

Natürlich war Philipp Max, 25, zum offiziellen Kinostart des Filmes "Kroos" Anfang Juli in München eingeladen. Schließlich hat der Hauptdarsteller Toni Kroos, 29, Fußball-Weltmeister 2014 und derzeit in Diensten von Real Madrid, die gleiche Beraterfirma wie der Fußball-Profi des FC Augsburg: SportsTotal. Dessen Geschäftsführer, Volker Struth, ist einer der bekanntesten seiner Zunft. Max saß dann im Kino in der Nähe von Kroos und unterhielt sich kurz mit dem Weltklasse-Fußballer. Kann gut sein, dass er sich ein paar Ratschläge holte, wie man es denn am besten anstellt, dorthin zu kommen.

Den nächsten Schritt in seiner Karriere will der Linksverteidiger des FCA auf jeden Fall so schnell wie möglich gehen. Diesen Wunsch hatte Max, der Sohn des Ex-Bundesliga-Torjägers Martin Max, vor einigen Wochen noch einmal dezent, aber doch unmissverständlich und öffentlichkeitswirksam, an die Augsburger Verantwortlichen gerichtet. "Mir wurde seit 2015 immer von Vereinsseite gesagt, dass der FCA für mich ein Sprungbrett sei", sagte Max Anfang Juni gegenüber dem Münchner Merkur und der TZ. 2015 hatte der FCA Max vom Zweitligisten Karlsruher SC geholt.

Dass er das Sprungbrett nützen will, auch wenn sein Vertrag noch bis 2022 datiert ist, daraus macht er schon viel länger kein Geheimnis mehr. Es ist nur die Frage, wann ihm der Absprung gelingt.

Für Max soll der FCA nicht die letzte Station im Profifußball sein

"Jetzt bin ich bin hier gerade im Trainingslager", antwortete Max am Mittwochmittag bei einer Medienrunde im österreichischen Bad Häring auf die Frage, ob er auch noch im September beim FCA sein wird. Und Max fügte an: "Ich habe vor ein paar Wochen schon einige Dinge dazu gesagt, mehr will ich gar nicht kommentieren." Er habe dieses Interview aber nicht umsonst gegeben.

Es klang nicht, als wolle er das Ende der sommerlichen Transferperiode am 2. September unbedingt in Augsburg erleben. Spätestens seit dem Sommer 2018 war klar, der FCA soll nicht seine letzte Station im bezahlten Fußball sein. Nachdem er sich vor allem mit einer überragenden Hinrunde 2017/18 in den Fokus zahlreicher Klubs gespielt hatte, wechselte Max den Berater. Oder holte sich Volker Struth den aufstrebenden Jungstar in sein Portfolio, je nach Sichtweise. Diese Personalrochade zeigte allen Beteiligten klar, wohin die Reise gehen soll, und das möglichst schnell. Denn Struth ist einer, der für seine Klienten und natürlich sich selbst gerne die großen, lukrativen Deals einfädelt. Max wurde mit Top-Klubs wie Dortmund oder aber auch Manchester United in Europa in Verbindung gebracht - doch danach hörte man nichts mehr.

FCA-Spieler Philipp Max plant offenbar nicht, über das Transferfenster hinaus beim FC Augsburg zu bleiben. Bild: Klaus Rainer Krieger

Es wurde in der Öffentlichkeit etwas ruhiger um Max, was aber nicht heißt, dass er nicht weiter auf den Notizzetteln zahlungskräftiger Vereine stehen würde. Erst vor wenigen Tagen ploppte das Gerücht auf, dass der FC Barcelona an ihm interessiert sein. Es war gehaltlos, versichert Max: "Ich habe es selbst aus den Medien erfahren und war ziemlich überrascht darüber. Egal welcher Verein genannt wurde, ich bin gut beraten, darum hätte ich wohl als Erster Bescheid gewusst."

FC Augsburg: Max beratschlagt sich über seine Zukunft mit seinem Vater

Trotz aller Unsicherheit, Gerüchten und Spekulationen versucht Max sich derzeit voll auf seine Arbeit zu konzentrieren. Dabei sucht er auch den Rat in seinem familiären Umfeld. "Alles alleine mit sich herumzuschleppen, schafft kein Mensch." Besonders bei seinem Vater: "Er hat über 400 Bundesliga-Spiele. Er weiß wie das ist, wenn viel von außen herangetragen wird. Eigentlich will man ja nur Fußball spielen und das jeden Tag genießen", sagt Max. "Ich bin dankbar, dass ich Fußball-Profi werden durfte. Ich versuche mich immer top vorzubereiten, immer mein Bestes zu geben. Mehr kann ich nicht tun."

Nicht weniger verlangt auch FCA-Trainer Martin Schmidt von Philipp Max. Er sagt: "Ich bin fest davon überzeugt, dass er im September noch bei uns ist", sagt er. Doch Schmidt ist lange genug im Geschäft, dass er weiß, dass diese Aussage schon morgen Makulatur sein kann. Deswegen hat der Verein auch vorgesorgt und mit Mads Pedersen aus Dänemark und dem Brasilianer Iago zwei neue Linksverteidiger ins Team geholt. Schmidt sagt: "Philipp merkt, dass jetzt Konkurrenz da ist und er kämpft um seine Position."

Der Trainer sieht den Wechselwunsch von Max, aber auch die Flirts von Martin Hinteregger mit Eintracht Frankfurt und von Michael Gregortisch mit Werder Bremen gar nicht negativ. "Ich brauche Spieler die nach Größerem streben. Die einen wollen in den Kader, die anderen in die Stammelf, die anderen zu einem Top-Klub. Nur dieser Hunger bringt dich weiter." Und er stellt Max ein gutes Zeugnis aus: "Philipp ist ein selbstbewusster Kerl, der seinen Wunsch klar artikuliert hat. Er weiß aber, dass er das auch mit Leistung dokumentieren muss. Deshalb trainiert er auch so." Schmidt sieht es ganz pragmatisch: "Wenn ein Top-Verein kommt, ist es eine Belohnung für ihn. Wenn der nicht kommt, ist er top vorbereitet, auch für uns. Und dann kommt der Schritt halt in einem halben Jahr oder in einem Jahr."

