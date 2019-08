Nach dem Umbruch: FCA auf der Suche nach neuen Anführern

Plus Der große Umbruch beim FC Augsburg hat Folgen. Für die neue Hierarchie werden Führungsspieler gesucht. Ihre wichtigste Aufgabe: für mehr Disziplin sorgen.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht lagen Michael Gregoritsch und Ruben Vargas nahezu gleichzeitig auf dem Rasen. In Zweikämpfen hatten die Profis des FC Augsburg einen Schlag abbekommen. Vargas verabschiedete sich sogleich in den Kabinentrakt, um sich behandeln zu lassen, Gregoritsch wirkte mit Kühlverband am Schienbein weiterhin mit. Diese Szenen standen sinnbildlich für das Klima, das dieser Tage auf den Trainingsplätzen nahe der Arena Einzug hält. Nach der Verpflichtung von Innenverteidiger Felix Uduokhai sind die Personalplanungen des Bundesligisten abgeschlossen, der Konkurrenzkampf um die Positionen hat begonnen.

Mittendrin: Rani Khedira. Wobei der defensive Allesspieler gegenüber Mitspielern einen Bonus haben dürfte. Khedira hat vorerst einen Stammplatz sicher, seit seinem Wechsel zu Augsburg vor zwei Jahren zählt er zu den Spielern mit den meisten Einsätzen. Gegen Werder Bremen dürfte Khedira auf seine angestammte Position im Mittelfeld zurückkehren. Uduokhai könnte den Part des linken Innenverteidigers übernehmen, den Khedira aushilfsweise innehatte.

Geschätzt wird Khedira als ordnende Hand auf und neben dem Platz, er gilt als Führungskraft, übernimmt Verantwortung. In Gesprächen hinterlässt Khedira stets einen aufgeräumten Eindruck. Dass er kein Lautsprecher ist, verrät seine Tonalität. Das heißt nicht, dass er nichts zu sagen hätte.

Vor dem Auswärtsspiel in Bremen (Sonntag, 15.30 Uhr) nimmt Khedira sich und seine Mitspieler in die Pflicht. „Natürlich braucht ein Umbruch Zeit, das ist völlig normal, aber wir dürfen dies nicht als Ausrede gelten lassen. Jetzt zählt es, der Kader ist komplett.“

Mit einem Erfolg gegen Union Berlin befände sich der FCA im Soll, einen Punkt nach zwei Spielen empfindet Khedira hingegen als wenig befriedigend. „Wir sind uns bewusst, dass es ein schlechter Start ist. Wir müssen die Trainingszeit nutzen, damit jeder weiß, was zu tun ist, und mit einem guten Gefühl ins Spiel geht.“

Nach den zahlreichen Abgängen gibt es beim FCA eine veränderte Hierachie

Der gewaltigste Umbruch in acht Jahren Bundesliga wirkt in etliche Bereiche des Miteinanders hinein. Mediatoren wie Jan-Ingwer Callsen-Bracker oder Christoph Janker haben das Team verlassen, zwölf Spieler sind zum Team gestoßen, mannschaftsinterne Aufgaben werden auf andere Schultern verteilt. Folge: eine grundlegend veränderte Hierarchie. Die Zeiten, als Alphatiere autoritär in der Kabine herrschten, sind generationsbedingt vorbei, dennoch benötigt ein Team Führung.

FCA-Trainer Martin Schmidt ist teils stiller Beobachter, teils Erschaffer dieser veränderten Hackordnung. Eine wichtige Institution dabei: der Mannschaftsrat. Im Gegensatz zu Vorgänger Manuel Baum ließ er Teile dieses Gremiums wählen. Er machte Vorgaben, etwa, dass Kapitän Daniel Baier und dessen Stellvertreter dem Rat angehören, ließ darüber hinaus aber Demokratie walten: Die Spieler durften wählen. Schmidt erläutert: „Hierarchien werden nicht von mir geschaffen oder von außen, das passiert über Wochen. Das ist ein Teamprozess.“

Trainer Martin Schmidt hat klare Vorstellungen für das Miteinander innerhalb des Teams. Bild: Ulrich Wagner

Über die genaue Zusammensetzung schweigen sich Trainer und Spieler aus, vor einem Jahr hatte sich der erweiterte Spielerrat noch zu einem gemeinsamen Foto den Medienvertretern präsentiert. Womöglich, weil derzeit noch nicht feststeht, welche Spieler den Klub noch verlassen. So gehörte in der vergangenen Saison Philipp Max dem Spielerrat an, ein Wechsel des Spielers ist aber immer noch möglich.

Fest steht: Neben Baier ist Khedira Mitglied des Rates. Der 25-Jährige begrüßt das Auswahlverfahren des Trainers, im Mannschaftsrat sieht er ein Sprachrohr. „Daher macht es Sinn, wenn die Mannschaft mitentscheidet.“

Trainer Schmidt glaubt, in den nächsten Wochen werde sich etliches von selbst regeln, man werde neue Führungsspieler sehen. Für ihn dabei entscheidend: das Auftreten auf dem Platz. „Ein Spieler, der gerne in der Kabine mehr zu sagen hätte, dessen Leistung aber nicht stimmt, dessen Entwicklung wird gehemmt.“ Entsprechend sind Spieler wie Jeffrey Gouweleeuw oder Alfred Finnbogason, die dem Rat in der vergangenen Saison angehörten, sportlich in der Pflicht. Schmidt fasst zusammen: „Wenn du lange verletzt bist, kannst du nicht sagen, was du ändern willst. Du musst aus einer Position der Stärke heraus den Platz in der Hierarchie finden.“

Störfaktoren wie Hinteregger und Caiuby haben den FC Augsburg verlassen

Viel Wert wird auf Disziplin gelegt, nachdem in der vergangenen Saison Teamgedanke und einheitliches Auftreten verloren gegangen waren. Selbstkritik hatte Daniel Baier geübt, als er sagte, er hätte nicht gegengesteuert. Khedira räumte ein, man hätte klare Grenzen setzen müssen, „weil ein Schlendrian reinkam, der nicht gut für das Zusammenleben der Mannschaft war“.

Den Umbruch will Khedira daher als Neuanfang fürs Binnenklima nutzen. Störfaktoren wie Hinteregger und Caiuby ist der Verein losgeworden. Dies hätte sich positiv bemerkbar gemacht, wie Khedira erzählt. „Jeder weiß, in welchem Rahmen er sich bewegen darf. Die Gruppe ist harmonischer geworden.“

Und verstößt doch mal ein Spieler gegen Regeln, schreitet Andreas Luthe ein. Der Ersatztorwart verwaltet weiterhin die Mannschaftskasse.

