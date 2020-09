Neuer Kapitän beim FCA: Die Wahl Gouweleeuws ist schlüssig

Nach der schwachen Rückrunde muss beim FC Augsburg ein Umdenken stattfinden. Jeffrey Gouweleeuw als Kapitän ist das richtige Signal.

Wie schwierig es sein kann, die Interessen und Befindlichkeiten von Spielern, deren umtriebigen Beratern, der Mannschaft und des Vereins unter einen Hut zu bringen, hat der FC Augsburg in der vergangenen Spielzeit leidlich erfahren. In dieser Gemengelage ist jene Mentalität verloren gegangen, die den Fußball-Bundesligisten über Jahre hinweg auszeichnete und den Weg zum mehrmaligen Ligaverbleib ebnete. Dass der FCA dennoch die Klasse hielt, lag zuletzt vor allem an der Qualität und herausragenden Aktionen Einzelner. Erschwerend kam hinzu, dass ausufernde Diskussionen über den Gehaltsverzicht das Binnenklima empfindlich störten.

Vor der kommenden Saison haben die Verantwortlichen erkannt, dass sie gegensteuern müssen. Die schwächste Rückrunde der Bundesligahistorie ließ sie aufhorchen. Die Mannschaft braucht mehr Führung, die Gier auf Erfolg muss wachsen und auf dem Platz erkennbar sein. Ihr Umdenken verknüpften die FCA-Entscheider mit personellen Veränderungen. Nun hoffen sie, dass auch bei den Spielern der Umdenkprozess einsetzt.

Wahl Gouweleeuws zum FC-Augsburg-Kapitän: Der Niederländer hat Ziele

In diesem Zusammenhang erscheint die Wahl Jeffrey Gouweleeuws zum Kapitän als schlüssig. Auf dem Platz zählt der Niederländer zu den beständigsten Akteuren im Kader, abseits des Spielfelds steht er nicht im Verdacht, Sachverhalte schönzureden. In der Vergangenheit machte der Abwehrchef mehrfach deutlich, sich nicht allein mit dem Klassenerhalt zufriedengeben zu wollen. Überträgt sich seine Herangehensweise auf seine Mitspieler, könnte der FCA in der Bundesliga wieder jene positive Überraschung werden, die er Jahr für Jahr sein will.

