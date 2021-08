Viel Redebedarf nach Klatsche: Was der FCA besser machen muss

Wenn Heiko Herrlich immer noch als Sündenbock herhalten muss, lache ich mich kaputt. :-)



Ich blicke nach vorne und habe einen Vorschlag:



Holt Franjo Ivanovic endlich in die erste Mannschaft. Ihn in der 2. Mannschaft spielen zu lassen, ist wie Perlen vor die Säue werfen.



Der Junge hat echt einiges drauf. Ich verstehe immer noch nicht, warum er damals von Österreich zum FCA gewechselt ist. Er mit seiner Veranlagung hätte überall wechseln können.



Nun ja, wenn Stefan Reuter ihn weiter versauern lässt, würde es mich nicht wundern, wenn er irgendwann wechselt und dort Karriere macht.



Franjo Ivanovic in die erste Mannschaft und das sofort!



In diesem Sinne

