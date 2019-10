Niederlechner nach dem Spiel in Wolfsburg: "Endlich mal zu Null gespielt"

Plus Alle sind mit dem 0:0 in Wolfsburg zufrieden und wollen gegen Schalke am nächsten Sonntag an diese Leistung anknüpfen. Was Stefan Reuter zum Unentschieden sagt.

Der FCA kann sich wieder sehen lassen. Die Mannschaft hat bewiesen, dass das 2:2 gegen den FC Bayern München keine Eintagsfliege war. Nach den schwankenden Leistungen in den Wochen zuvor hatte der Klub auch bei den Fans viel Vertrauen verspielt. Eine Sportzeitung verhöhnte das Team um Trainer Martin Schmidt vor zwei Wochen nach dem 1:5 in Mönchengladbach als "Lachnummer der Liga".

Doch nun scheint auch der Glaube an die eigene Stärke wieder zurückgekehrt zu sein. Auf das 2:2 gegen München holte sich der FCA beim 0:0 in Wolfsburg innerhalb von zehn Tagen den zweiten Punkt gegen einen Spitzenverein der Liga. Gute Laune war deshalb auch Trumpf. In den Katakomben des Stadions blickte man nur in glückliche Augsburger Gesichter.

"Ich will jetzt nicht von einer Wende sprechen. Fakt ist, dass wir zwei starke Spiele hintereinander absolviert haben und jetzt auch endlich mal zu Null gespielt haben. Defensiv war es jedenfalls eine Wende", grinste Stürmer Florian Niederlechner, der neben Alfred Finnbogason als zweite Sturmspitze auflief. Dass dem FCA kein Treffer gelang, das lag an diesem Herbstnachmittag auch an ihm. Der ehemalige Freiburger hatte zwei gute Möglichkeiten in der ersten Hälfte und eine in der zweiten Halbzeit. "Ja stimmt schon. Da muss ich mich an die eigene Nase fassen. Mit etwas Glück gewinnen wir dieses Spiel."

FC Augsburg blickt positiv auf das kommende Spiel gegen Schalke

Spieler und Verantwortliche sprechen in Krisenzeiten gerne davon, dass sie nicht auf die Tabelle schauen. Niederlechner schaut sich die in einer stillen Stunde schon mal an: "Ich habe am Samstag auf die Tabelle geschaut und gesehen, dass wir abgesehen von Leipzig und Schalke schon gegen alle Spitzenklubs gespielt haben. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir die anderen gewinnen. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir bisher ein brutal hartes Programm hatten."

Apropos Schalke. Das Team um Trainer David Wagner hat der FCA am nächsten Sonntag (Beginn 18 Uhr) zu Gast. "Da wollen wir unser gutes Heimgesicht zeigen und an die letzten Leistungen anknüpfen. Spielerisch haben wir es gegen Wolfsburg gut gemacht. Da müssen wir den Hebel ansetzen", sagt Niederlechner.

Während der 29-Jährige nach dem Interview in die Kabine ging, war von Kapitän Daniel Baier nichts zu sehen. Der 35-Jährige, der nach seiner fünfwöchigen Verletzungspause einen starken Auftritt in Wolfsburg hatte, traf nach Spielschluss etliche alte Bekannte aus seiner früheren Zeit in Wolfsburg und besuchte die "alten Kollegen" in deren Kabine. Die ganzen 90 Minuten hat er in Wolfsburg noch nicht absolviert, aber immerhin 83, ehe Jeffrey Gouweleeuw auf den Rasen kam.

FCA-Manager Stefan Reuter zufrieden mit der Team-Leistung

"Wir haben schon gewusst, dass es noch nicht ganz für 90 Minuten reicht. Er hat nach rund 70 Minuten signalisiert, dass die Kräfte zu Ende gehen und wir wollten ihn dann auch nicht überfordern", sagte Trainer Martin Schmidt. Auf alle Fälle hatte man den Eindruck, dass der FCA mit seinem Kapitän wieder gefestigter war. Das bestätigte auch Schmidt: "Wir sind durch ihn stabiler geworden. Er hat auf dem Platz sehr viel geredet. Das ist wichtig. Das sind alles so kleine Bausteine, die wir brauchen."

Auffallend waren die wenigen Wolfsburger Torchancen. "Ein Kompliment an unsere Mannschaft, dass wir wenig zugelassen haben und kompakt gestanden sind. Dass die Null steht, war extrem wichtig. Du hörst seit Wochen, dass wir die Schießbude der Liga sind. Da tut das schon gut", meinte auch FCA-Manager Stefan Reuter. Über das 1:8 im Mai dieses Jahres in Wolfsburg sprach am Sonntag niemand mehr.

"Das haben wir auch in der Vorbereitung komplett ausgeklammert. Damals hatten wir eine andere Mannschaft und es war eine andere Saison", so Stefan Reuter. Augsburg ist zwar immer noch Vorletzter in der Tabelle, aber seit dem 1:5 in Gladbach hat sich einiges getan. Mittlerweile sprechen auch die Gegner wieder mit Hochachtung von dem FCA. Wie Trainer Oliver Glasner von den "Wölfen": " Augsburg hat sich mit viel Fleiß und Engagement diesen Punkt redlich verdient."

